La Escuela Municipal de Vóley fue anfitriona de la Liga Provincial Bonaerense

Como era de esperar, Baradero fue epicentro del evento más importante del vóley a nivel provincial, recibiendo a una destacada cantidad de equipos de alto nivel que se desplegaron desde el viernes hasta el domingo viviendo un certamen magnífico en todos los aspectos. En esta ocasión, el certamen de la categoría Sub 13 y Sub 17 masculina, donde La Escuela Municipal de Vóley con ambos equipos se quedaron con el sexto lugar.

La coordinación, la organización, el compromiso, la pasión, la perseverancia sirvieron de impulso para que la magnífica competencia tenga como anfitriones a los baraderenses, que vienen desde hace dos años disputando la LiProBo y que, los buenos rendimientos y el crecimiento de cada uno de los planteles, hizo que la Federación Bonaerense de Vóley tenga en cuenta a Baradero como epicentro de la primera etapa de la misma.

Claro está que este resultado es la combinación de lo que tanto han hecho profesionales del deporte para que el mismo crezca, que en principio, después de cuatro décadas, con el profesor Esteban León a la cabeza, hizo que desde hace cinco años el vóley local vuelva a las competencias, y así, poco a poco, distinguir el notorio crecimiento de la delegación que en cada una de las categorías se fue consolidando y formando un grupo deportivo con todas las letras: no sólo en lo táctico, tampoco basándonos únicamente en lo técnico, sino también en lo humano, en la adquisición de valores, que fue lo que siempre este grupo priorizó.

Fueron más de 21 equipos y 250 jugadores los que recibió la EMVB, donde por cada categoría se conformaron dos zonas integradas por 6 equipos cada una, compuesta por el área de organización de deportes de dicha federación. La gran cantidad de partidos que se disputaron desde el viernes hasta el domingo, implicó la disponibilidad de tres canchas, entre ellas, el campo de juego del gimnasio de la Escuela Industrial, el Ateneo San José y también la cancha céntrica del Club Sportivo. Cabe destacar, que une buena cantidad de instituciones de la ciudad colaboraron en la excepcional jornada para el hospedaje. Es decir, no se trató puramente de un certamen competitivo, sino en una verdadera fiesta del deporte en donde muchos colaboraron y estuvieron a la par de la circunstancia.

Respecto al desarrollo de la competencia, la Sub 13 local, conformó la Zona “A” junto a Club Once Unidos, Mar Chiquita, Azul Vóley Club y Náutico de San Pedro.

El plantel abrió la jornada disputando el partido correspondiente frente a Azul, empezando con el pie derecho ya que logró imponerse por 2 sets contra 1. Por otro lado, el segundo cotejo fue ante Colón Unidos de Mar del Plata, donde allí no pudieron cayendo por 2 a 0. En anteúltimo partido de la fase de grupos, Baradero recibió a su clásico zonal, Náutico de San Pedro, obteniendo un valioso triunfo por 2 – 0 (25-10 y 25-4). Para finalizar la ronda, durante el sábado la Escuela Municipal enfrentó a Mar Chiquita siendo derrotados por 2 – 0.

El siguiente rival para esta categoría, ya en cuartos de final fue General Belgrano, los anfitriones no pudieron ante el duro y contundente equipo y perdió por 3 a 1, quedando eliminado de las posibilidades de pelear por los puestos más altos.

Durante el domingo, la Sub 13 volvió a la senda del triunfo por 2 – 1 frente a Carmen de Areco y no pudo repetir el resultado ante Independiente de Dolores cayendo por 2 – 1 en un cotejo que presentó paridad.

Posiciones finales Sub 13: 1° Mar Chiquita 2° Bolívar 3° Once Unidos 4° General Belgrano 5° Azul 6° Baradero 7° Carmen de Areco 8° Pila 9° Tráfico de Pergamino 10° Náutico San Pedro.

Por otro lado, la categoría Sub 17 empezó la competencia enfrentando a un duro rival: Bolívar, que se impuso a través del tie brake 2 a 1. Luego, los locales le ganaron fácilmente a Independiente de Bahía Blanca por 2 – 0 para concluir la jornada del viernes. El sábado, los de la ciudad no pudieron ante Once Unidos perdiendo 2 – 0 en el último enfrentamiento de la zona. Luego, se disputaron las instancias de los cuartos de final siendo Mar Chiquita el rival, que ganó por 3 a 0.

Posición final Sub 17: 1° Once Unidos 2° Bolívar 3° Azul 4° Mar Chiquita 5° Independiente de Dolores 6° Baradero 7° Carmen de Areco 8° Riberas 9° Independiente de Bahía Blanca 10° Náutico San Pedro.

La intendente municipal, Fernanda Antonijevic, que estuvo presente durante toda la jornada junto al secretario de cultura, turismo, educación y deporte Marcos Barlatay, expresó su alegría respecto a la jornada y a la actualidad del deporte: “Agradecemos y felicitamos a todos y en especial a nuestros jugadores por su desempeño, compañerismo y comportamiento. A Esteban León, director de la escuela municipal de Vóley que fue el promotor de este logro, pero además porque fue convocado como técnico de la Selección Provincial Sub 13 y a todos los profes de la escuela que demostraron que el esfuerzo tiene sus frutos.”

Más allá de los resultados, hay que destacar la competencia de alto rendimiento que se evidenció, el despliegue organizativo, y la pasión que derivó en que Baradero haya vivido una verdadera fiesta del deporte.

