La final. Sportivo – Mitre se juega este miércoles a las 21 Hs.

Así quedó establecido en la sesión semanal de la liga, jugándose este miércoles los cotejos revanchas del Torneo Clausura. En consecuencia la primera división Sportivo ante Mitre tiene dispuesto el horario de las 21 en Baradero. En segunda Gral San Martín y Alsina a las 20 horas y en sexta La Esperanza recibe a Fundición a las 19 horas.

Si bien en la información liguista suministrada el día domingo quedó claro que en caso de suspensión de las finales los partidos debían jugarse entre semana, salvo acuerdo de los clubes involucrados, la medida no cayó nada bien a la gente de Mitre, que en un principio acordaron en conjunto con Sportivo suspender y no esperar la decisión del árbitro, medida del presidente de la liga Hugo Cejas en horas de la mañana con respecto a ese cotejo.

También giró la posibilidad de postergar el inicio del torneo Final, pero no fue aceptado por los demás clubes. Una pena que una final no pueda disputarse en el día normal de juego, que es los domingos, sobre todo porque las temperaturas aún no son tan favorables.

Habrá que programar la temporada 2018 con tiempo, para que estas cosas no sucedan y tener más tiempo disponible, ello se logra con menos fechas de juego y más domingos libres.

Cabe destacar que Sportivo estará jugado como local en el Federal B el próximo domingo a las 16 horas y Atlético lo hará el sábado a las 19 horas, también como local.

El Clásico Sampedrino