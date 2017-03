La furia de Fernando Samartin con la miniserie de Sandro de Telefe

Un escándalo rodea a la miniserie sobre Sandro que prepara Telefe. Después de la polémica generada por las desvinculaciones de Pablo Echarri y Pablo Rago, quien manifestó su enojo fue Fernando Samartin, quien brilla con espectáculos imitando al fallecido cantante.

Samartin no fue convocado para la biopic: “Hay mucha gente que lo conoció a Roberto por mí, la verdad que me sentí un poco ninguneado, pero bueno el medio es así”.

“Según mi mánager, que igual no se acercó a la producción, parece que adjudicaban que no estaban buscando imitadores. Me parece una concepción horrible del ‘imitador’“, agregó en Por si las moscas.

“Cualquiera de los actores que lo van a tener que interpretar a Sandro, lo tienen que estudiar, copiar su voz, sus gestos, sus formas, lo mismo que hace el imitador”, concluyó.

