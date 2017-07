“La ilusión es el motor de las transformaciones políticas”

El Presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, Pablo Juliano, fue uno de los invitados que participaron del acto por el 402º Aniversario de Baradero.

Juliano, es referente de la JR en Lucha, identificada con el vicegobernador Daniel Salvador, e integra la lista de Cambiemos como candidato a Diputado.

En Dialogo con BTI el abogado oriundo de Necochea expresó:

En esta elección se observa una renovación de los cuadros políticos en diferentes partidos, ¿qué pasa en la UCR?

“La renovación tiene que ver con una necesidad que viene alcanzando en general a la política, cuantas cosas nuevas vienen pasando en nuestras vidas cotidianas que la política tiene que hacerse eco porque sino queda postergada, queda encerrada, queda como nublada, y nosotros aprovechamos esa situación -no en beneficio propio porque esto es circunstancial- porque yo voy en un lugar lejano del listado, para acompañar”.

¿No crees que acompañar es un poco ningunear a los jóvenes?

“No, vos fíjate que un candidato tendría que decir sí voy a entrar, voy a llegar, yo tengo esa expectativa puesta en algún momento, pero el dato es que a mi no me mueve el hecho personal de poder llegar o ser concretamente, sino lo que significa en toda esa construcción de una campaña política y como joven quiero poner eso primero arriba de la mesa. La política tiene que entender que hay un montón de situaciones que vienen pasando- esto es global- y yo estoy contento que a través de Cambiemos lo podamos hacer”.

¿Cuando hablas de transformación te réferis a la modernización de la política acorde a la revolución informática que estamos viviendo?

“Esa puede ser una, la manera de comunicarnos se ha transformado, el trabajo se está transformando, la manera de producir en el mundo se está transformando, cuando éramos chicos nos parecía impensado poder vivir del otro lado del mundo y poder trabajar acá o poder estar viviendo en la Argentina y trabajando para el exterior, es decir la modalidad se ha transformado y la política no solo ha quedado como estoica, sino que tiene que aprovechar esta situación para sensibilizarse, para que lo primero que se ponga arriba de la mesa tenga que ver con que la gente no puede estar siendo alcanzada por las políticas públicas y es lo que a nosotros más nos importa poner arriba de la mesa como jóvenes políticos”.

¿Sos de Necochea pero vivís en La Plata?

“Yo soy oriundo de Necochea, me fui a estudiar en su momento a La Plata, me casé con Anita, tuvimos un hijo y decidimos quedarnos en La Plata, nos recibimos muy jóvenes, nos recibimos con 23 años, hace cinco años que tenemos el estudio juntos y nos decidimos quedar ahí, porque no solo teníamos el estudio, sino que teníamos un emprendimiento comercial que era un lugar de comidas y bueno después lo vendimos y nos compramos nuestra casa y nos quedamos a vivir en La Plata, pero lo cierto es que esto le pasa a un montón de chicos que se van muy joven a estudiar y después no vuelven”.

¿Por qué sos radical?

“Había una vieja definición de un histórico referente radical que decía el desprecio del poder radica el poder, un poco en su momento yo empecé a militar en la UCR en Necochea, mi ciudad natal, cuando un pediatra fue candidato a Intendente, después de 74 años recuperó la ciudad y lo pudimos hacer, yo después con el tiempo me fui a estudiar a La Plata y obviamente quede ligado a la Unión Cívica Radical, pero es una pregunta que a todo político lo sigue y lo acompaña durante toda su trayectoria política ¿Que me hizo a mí formar parte? y yo a todos los chicos que se suman a la política les digo no se olviden el motivo por el cual se suman a la política, no se olviden nunca el motivo por el cual siguen estando en política. El otro día le digo a una chica que se sumaba al grupo del partido y vos que pensas, me dice no yo no tengo experiencia, le digo con más razón, la gente que recién llega guarda dentro de sí misma una capacidad de poder definir cuales tienen que ser las prioridades, como se tiene que hablar, porque los políticos después hablamos el lenguaje de los políticos, entonces es fundamental que la gente que recién se involucra, sea cuidada, pero sea cuidada como un bien preciado, no cuidada como enarbolando la bandera de los inexpertos, la gente que recién llega, llega con la ilusión intacta y esa ilusión es el motor de las transformaciones políticas”.

¿Cómo llegas a presidir la Juventud Radical?

“Nosotros empezamos a armar un grupo de jóvenes en la ciudad de La Plata, porque todos veníamos del interior para estudiar y habíamos abandonados nuestras familias y eso nos fue como encontrando, después al poco tiempo empezamos a organizarnos y salíamos a dedo a recorrer los pueblos del interior llevando este mensaje de que la política tiene que ser de las personas que se entusiasman para poder cambiar la realidad y no de los tipos que viven de la política, ni tampoco de los tipos que la terminan oscureciendo. Eso se fue como propagando y un montón de chicos empezaron a ver que el radicalismo no era lo que decía la tele, vos fíjate que somos la primera generación- y nos hacemos cargo de que nuestro partido fracasó en su momento-, pero somos un partido político que se hace cargo de sus errores y ahora apuesta a esta fórmula que es Cambiemos, donde también probablemente haya errores, pero también hay grandes aciertos y el inmenso placer de coprotagonizar con María Eugenia Vidal todos los cambios que se están llevando en la provincia de Buenos Aires para nosotros es realmente en su momento fue impensado”.

¿Existe vinculo de poder y de gobernar, entre Salvador y Vidal?

“Sin dudas, Daniel acompaña a María Eugenia en todas las decisiones políticas que se llevan a cabo en la provincia, pero lo bueno es que Daniel creo que honró esa vice gobernación y la aleja de esa telenovela a la que nos invitaban gestiones anteriores o gobierno anteriores donde el vice gobernador era el traidor del gobernador, en donde el gobernador estaba peleado con la presidencia de la nación, es decir cuando la política deja de hablar de la política y le empieza hablar a la gente es donde se tira la primer alfombra para que podamos transitar un nuevo camino y que Daniel lo haga en nombre de los radicales para nosotros es un orgullo.”