“La ilusión está, la esperanza está y la lucha sigue”

Rubén González y Ernesto Tejera Martínez, eran los delegados del gremio aceitero al momento del cierre de Germaíz, a pesar de quedarse sin trabajo ni haber percibido indemnización alguna, jamás pensaron en alejarse, arreglar, renunciar o buscarse otro trabajo. Llevan un año y medio luchando para poder reabrir la fabrica. Sosteniendo a sus compañeros, viajando sin recursos y viendo la forma de mantener a sus familias.

Cuidan el predio aunque no es de ellos, no son mediáticos y los políticos no vinieron a apoyar su reclamo. Para ellos no hubo marchas, siempre estuvieron solos bancándola.

Y a pesar de todo dicen, “La ilusión esta, la esperanza está y la lucha sigue”

A fines de la semana pasada, la jueza que tiene a cargo la causa resolvió el cramdown o salvataje de Germaíz, estableciendo un plazo para que se presenten nuevos inversores, antes de decretar la quiebra.

En una entrevista por FM Diferente, González y Tejera Martinez, hablaron sobre este tema;

¿Qué decidió la Jueza?

“El día viernes 30 la jueza se expidió, porque se terminaron los plazos para la persona que estaba queriendo levantar el concurso preventivo, se le acabaron los plazos legales. A la jueza no le convenció ciertos puntos y mando a cramdown, entró en salvataje comercial. Ahora empieza otra instancia, pasa a foja cero, se abre la inscripción para nuevos inversores que quieran hacerse cargo de la empresa. El plazo para presentación de carpetas va desde el 22 de Agosto hasta el 28 de Agosto”.

¿Conocen si existen empresas interesadas en Germaíz?

“Existe alguien que hace rato esta atrás de esto, no es nada firme, no nos queremos ilusionar más tampoco, ya demasiado nos hemos desilusionado, ojala aparezca esta persona o estos- ojala sean varios-, la ilusión esta, la esperanza está y la lucha sigue.

Sí es la que nos han informado a nosotros así por arriba, esta en el ramo, esta en el palo, sabe como es el tema esté, conoce los acuerdos salariales, sabe como es lo gremial, tiene una aceitera”.

¿Cómo queda la situación de Martín Demierre como presidente de Germaíz?

“Martín Demierre accede al directorio en la reunión del 27 de diciembre del año pasado cuando sale ahí la resolución firmada por los que dejan el cargo – los anteriores- y asume ahí Martín Demierre como presidente y Samanta Rochard como la segunda, que es la esposa de Demierre, ahí empieza este trajín, las esperanzas, las reuniones, promesas, que la iba a poner en marcha, que había plata para invertir, Quedó a cargo de las dos plantas la de San Justo y Baradero.

La jueza le quita la administración comercial, él sigue siendo el administrador de la empresa, no puede tocar nada. Demierre quiso vender los cincos vehículos que hay en Buenos Aires y debía aclarar con ese dinero que iba a hacer, ese dinero por orden de la jueza tiene que ir para los trabajadores, el adujo que era para comprar un camión, y la jueza le rechaza la venta de los vehículos”.

¿Por qué la Jueza lo deja afuera?

“Porque no reúne las condiciones, ni los acreedores que tenía que tener la firma, ni el aval económico para llegar a esto, para que se le cerrara el concurso. Encima el modifica todo- lo que él tenía en tres escalas- y quiere poner todo junto, algo que tampoco es viable. No contó con la cantidad de acreedores que debía reunir que era de un 75 % y tampoco cumplió con los trabajadores”.

¿La jueza estaba al tanto de la situación de los trabajadores?

“En la primer reunión que tuvimos con jueza nos dijo me imagino que ya están trabajando y cobrando, nos mirábamos entre nosotros porque no entendíamos nada y le respondimos no, ni trabajando, ni cobrando- eso fue más o menos en febrero o marzo-, bueno ahí empieza este trajín de reuniones con la jueza, avisarle cada movimiento que había, después de esa reunión la jueza lo llama y lo intima a reactivar la planta y que presente un plan de pago. El presentó el plan de pago pero no convenció a los trabajadores”.

¿La justicia ahora le exige cuantas a Martín Demierre?

“El tiene que presentar el famoso inventario, porque acá el síndico tiene el inventario de la empresa, el tiene que presentar el inventario de que es lo que hay y que movimientos hizo en este tiempo que estuvo, cual es el contrato que tiene con la empresa terciarizada que es la que envasa el producto, que hizo con el dinero, como, los inmuebles, que movimientos hizo de maquinarias, el tiene que presentar todo, que movimientos se hicieron en las cuentas bancarias”.

Por ahí la gente no sabe que ustedes durante 14 meses fueron todos los días a la fabrica a cuidar que no se roben nada, ¿por qué lo hicieron y lo seguirán haciendo?

“Nosotros hemos cuidado el patrimonio de un tercero, nosotros cuidamos eso porque queremos trabajar. Aun hoy pasamos para ver si no rmpen los vodrios o entra gente. Nosotros con respecto a Martín Demierre le dijimos que ponga en marcha la empresa, nos pague el sueldo y que la deuda la hablábamos más adelante, estuvimos a su disposición y terminó enchufándonos denuncias penales por amenazas”.

En algo son afortunados, les tocó una jueza que los atiende y entiende

“La jueza nos abrió la puerta tres veces y siempre nos atendió ella y no su secretario, por eso hemos respetado siempre los pasos legales. Nosotros siempre decimos que vamos con pie de plomo y siendo muy pensante, porque en estas situaciones vos podes pisar el pasto y ahí hacemos macanas y nos puede perjudicar, entonces es preferible ir más lento, más cauto y eso también lo tuvo en cuenta la jueza.”

El gremio aceitero se portó muy bien también

“El gremio se está portando muy bien, nosotros seguimos teniendo obra social, nos siguen bancando y hace más de dos años que ellos no cobran nuestros aportes, jamás nos dejaron a pie”

Resolución de la Justicia

