La increíble noticia que emocionó a Alejandro Fantino

Alejandro Fantino recibió una de las noticias más importantes de su carrera profesional: es el único argentino nominado para los International Emmy Awards 2017. ¿Algo más? Sí, también es el único conductor de Latinoamérica ternado en la prestigiosa entrega.

El periodista fue nominado por su labor como conductor en Escuela de Maridos, el reality que condujo en Colombia junto a la sexóloga Alessandra Rampolla, y el 20 de noviembre estará presente en la ceremonia que se desarrollará en Nueva York.

“Entre 400 jurados de todo el mundo, quedé seleccionado entre pocos. Es increíble. Sentí la misma sensación que cuando me dijeron que iba a relatar a Boca para Radio Mitre cuando tenía los 19 años”, confesó Fantino en Clarín, y agregó: “Si llego a ganar el Emmy me voy a tatuar a San Expedito o me pongo la camiseta de Boca debajo del smoking y me beso el escudo en plena ceremonia“.

