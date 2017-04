La insólita declaración del Negro González Oro tras separarse de su novio

Tras una relación de tres años con Tato Cabrera, el conductor radial analizó su presente sentimental y dio unas llamativas reflexiones.

“No creo que vuelva a enamorarme. Estar enamorado no es lindo. Dependés de otro, de otra. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me contesta? No es bueno estar enamorado, es una patología”, disparó el periodista en el ciclo BDV.

Lejos de mostrarse melancólico por la ruptura, el Negro dijo que su anterior relación fue un ciclo que se cumplió y quedó en buen trato con Cabrea. Incluso, llegó a bromear: “Ricky Martin no se casa porque sabe que estoy soltero, obviamente”.