La intendente inauguró el Centro Universitario Baradero con la presencia de Esteban Bullrich

En una tarde muy agradable en la vereda del establecimiento, se desarrolló el acto oficial de inauguración del prestigioso edificio que brinda grandes posibilidades de educación universitaria de calidad a los jóvenes y adultos mayores de la ciudad. La intendente Fernanda Antonijevic recibió la visita de Esteban Bullrich, al ex Ministro de Educación y actual diputado a senador de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, quien ha influido en que el Centro Universitario Baradero hoy sea un hecho.

La tarde contó con la presencia de las delegaciones y sus banderas, consejeros escolares, concejales, autoridades municipales, vecinos de la ciudad y la importante presencia de Pablo Petraglia, secretario legal de la UNNOBA y Silvina Sansarriq vicerrectora de la UNSAdA.

Luego de las estrofas del Himno Nacional comenzaron los discursos del importante acto inaugural con la palabra del secretario legal de la UNNOBA, Pablo Pretaglia quien expresó lo siguiente: “Quiero felicitar por esta decisión política de crear el Centro Universitario y a toda la comunidad que apoya el hecho de que haya educación superior en la ciudad. Esta educación superior es la que transforma la vida de cada uno de los ciudadanos. Ahora podemos decir que tenemos recursos humanos preparados para los desafíos de la educación”

Una de las máximas prioridades de la gestión Antoniijevic está, sin dudas, ligada a un mejor desarrollo de educación que asegure la calidad y la igualdad, tal es así que la concreción del Centro Universitario es uno de los sueños alcanzados que continúa su curso en la ampliación que traerá más oferta académica en la ciudad.

“Quiero agradecer el acompañamiento de todos ustedes en este día tan especial que han hecho posible llegar a este momento y el acompañamiento de Esteban Bullrich no como candidato sino como Ministro de Educación porque durante su paso por el ministerio ha sido un puntal fundamental para que nos animemos y para que enfrentemos este desafío así como a todo su grupo de trabajo, a las autoridades de la UNNOBA y de la UNSAdA. Hemos logrado en poco tiempo y con mucha colaboración darle un contenido académico muy importante a la ciudad. Tenemos una enorme responsabilidad en mejorar la educación pública, los jóvenes que hoy egresan del colegia ingresarán en un mundo distinto al actual y hay que trabajar diseñando la educación hacia los cambios que se vienen y que seguramente abrirán oportunidades a nuestro país y para cada uno que enfrente el desafío por eso es tan importante el trabajo de la educación. Nuestra verdadera y necesaria transformación es la educativa y nos hemos propuesto ser protagonistas. Este año con el apoyo de la Provincia y de la Nación, Baradero vio la mayor inversión en infraestructura educativa en las últimas décadas, pero también hemos incorporado ofertas educativas en los distintos niveles: desde el maternal, nivel inicial, terciario y universitario. Este año hemos logrado cumplir el más importante logro que nos habíamos comprometido que es tener educación universitaria en la ciudad. Logramos ser sede de la más reciente Universidad Nacional, que es la de San Antonio de Areco, creada en la Argentina, que crece junto a nosotros brindándonos cada vez mayores oportunidades y mejores ofertas educativas. Es nuestro propósito que puedan formarse la mayor cantidad de graduados en un ambiente de excelencia educativa y con la infraestructura adecuada” expresó la intendente.

Por último, el ex Ministro de Educación y actual diputado a senador de Cambiemos en la Provincia de Buenos remarcó la importancia que tiene la Provincia de Buenos Aires y el municipio para con la herramienta transformadora en la sociedad que es la educación: “Fernanda tiene compromiso con la educación, no es discurso, no es palabra. El compromiso es cuando alguien transforma eso en hechos concretos como dice María Eugenia: estar y hacer. Estar cerca pero también hacer lo que hay que hacer”

La emotiva inauguración finalizó en la ampliación del edificio que ahora está en construcción, donde alumnos de nivel secundario de distintas escuelas colocaron un ladrillo siendo parte de lo que ya está cambiando el futuro de muchos jóvenes de Baradero.

Prensa y Comunicación