La lucha del cantante de Jarabe de Palo: solo tiene 20% de probabilidades de vida

Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, sufrió un cáncer de hígado el año pasado y se había curado. Lamentablemente, este año le diagnosticaron un tumor en el peritoneo y los últimos estudios que se hizo no fueron muy favorables. “Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de 5 años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos”, contó en la revista española XL semanal. “Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de 5 años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”

Súper optimista, el autor de hits como “Depende” y “Bonita” afirmó que la enfermedad le trajo más alegrias que tristezas: “El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?”.

Y concluyó: “Yo estaba metido en una bola e iba a toda hostia en una tabla de surf encima de la ola. Entonces, me caí. En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos, me iba de cojones… Pero, tío, ¿y tu vida? Esta hostia que me ha dado el cáncer me ha hecho volver a la vida”.

El cantante está presentando su libro 50 palos y sigo soñando, y tiene programada una gira de 16 shows entre el 3 de mayo y el 10 de junio por España.

¡Fuerza, Pau!

