La mamá de Luisana Lopilato, furiosa con una peluquería: le cobraron 8 mil pesos por un cambio de look

“Es como la peluquería más cara del mundo. Me escribieron personas que tienen peluquerías afuera y me dijeron que era una locura (ese precio). Primero están mintiendo, nunca le hicieron cuatro decoloraciones a mi mamá… Me parece un monto desmedido”, señaló Lopilato. “Todos me dicen: ¿por qué no preguntó el precio?’. Pero yo creo que si lo hacía, jamás le iban a contestar: ‘mirá Betty, por lo menos te va a salir alrededor de seis lucas’…”, señaló.