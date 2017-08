La obra de calle Anchorena incluye recambio de cañerías

Además de la nivelación de la calle y la unificación de veredas. No será peatonal. Tendrá menos espacio para estacionamiento de autos. Las autoridades municipales explicaron los alcances de la obra y además se refirieron a las reformas en la costa y mejoramientos en otros sectores de la ciudad al estilo Barrio Bernabé.

En el salón de conferencias del Centro de Comercio e Industria, las autoridades municipales dieron a conocer las obras para la ciudad, puntualmente destacaron dos: la puesta el valor de toda la costa y las mejoras en el centro de la ciudad sobre calle Anchorena. Las explicaciones del plan de obras estuvieron a cargo de la intendenta municipal Fernanda Antonijevic y del secretario de Planificación y Hábitat, George Rudd Vila.

La nueva calle Anchorena

La primera etapa incluye intervenir las cuadras que van desde la Plaza Mitre hasta la Plaza Colón. La nivelación de la calle con la vereda no implicará una peatonal sino que busca que el tránsito disminuya la velocidad. Habrá dársenas de estacionamiento pero por cuadra podrán estacionar menos autos; también se busca implementar el estacionamiento medido para lograr un recambio de autos. Instalarán nueva iluminación led y arbolado urbano. La novedad no solo es la nivelación de la calle con las veredas sino que la obra incluye el recambio de la cañería a los fines de utilizar materiales actuales, más resistentes, que permitan que la zona no sufra baja presión. Es decir, levantarán las veredas por completo y luego las veredas tendrán todas un mismo diseño.

Estiman que por cada cuadra, la obra se extienda por un plazo de dos meses. Por cuestiones de movilidad en pleno centro, irán construyendo de a una cuadra, ya que la obra de recambio de cañerías trae aparejado un movimiento de suelo que generará complicaciones momentáneas.

Con respecto a la defensa costera también tendrá un impacto turístico. por un lado, la obra busca generar de manera permanente una contención ante futuras inundaciones y de esa manera evitar la construcción de un terraplén sobre la calle costanera, con todos los inconvenientes que trae aparejado para los vecinos, los problemas para circular y el elevado gasto de construcción del mismo terraplén. La obra de la reforma de toda la costa baraderense inició en su primera etapa comprendida desde el límite con el camping Luz y Fuerza hasta la rotonda. Aunque la obra general es desde el Balneario hasta el Tiro Federal.

Además de la contención, construirán una vereda que permitirá ser utilizada como senda peatonal. En algunos sectores, habrá miradores como lugares para detenerse a contemplar el paisaje isleño. También instalará iluminación led e intervendrán el arbolado urbano.

El proyecto también incluye la construcción de una escalera para acceder al Cristo de la Hermandad.

Y no es todo. La Plaza de la Prefectura tendrá un diseño de “plaza seca” con espacios verdes reducidos ya que el objetivo es poder utilizar el lugar para la realización de actos; además de incorporarse al paseo costero como un sitio para ir con la familia. Otra de las novedades es que hacia el camping La Mutua acordaron que un sector será utilizado para estacionamiento vehicular.

Tanto la Mutua como Luz y Fuerza quedaron en medio de esta primera etapa y desde el municipio iniciaron las gestiones para que regularicen su situación con la comuna y les exigieron que acompañen con la nueva vista que se impulsó en la zona costera.

FoNaVi y La Igualdad, también mejorarán

Anticiparon que ya están avanzadas las gestiones para intervenir otra gran cuadrícula de la ciudad que incluye no solo al Barrio Raúl Borrás (Fonavi) sino también al Barrio Igualdad, Aero Club, entre otros. El sector abarca desde el Bulevar René Simón hasta Jorge Newbery y desde Colombres hasta las vías. La obra incluye instalación de cloacas, agua, mejoramiento de calles, iluminación, recupero de espacios verdes. Es similar a la obra ya iniciada en el Barrio Bernabé de San Martín pero con un costo mucho mayor porque es un sector que tiene carencia de varios servicios esenciales