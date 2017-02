La opinión de los bonaerenses sobre el acuerdo Gobierno-Correo Argentino

(InfoGEI/ Por Ma. Martina Goya).- El escándalo desatado por la condonación de la deuda del Correo Argentino ya empieza a ser uno de los principales problemas de gestión de Mauricio Macri. Ya que el impacto que generó la noticia empezó a derrumbar la imagen del Presidente y la “negociación” empezó a ser vista como un acto de corrupción.

En este contexto, la Consultora Analogías realizó una encuesta entre sábado y domingo pasados, a residentes en condiciones de votar en la Provincia de Buenos Aires, que relevó que el acuerdo trazado por el Gobierno Nacional y el grupo SOCMA (propiedad de la familia Macri), el cual mantiene una deuda con el Estado Nacional desde 2001 por pago del cánon por la concesión del Correo, tuvo un alto nivel de conocimiento en la sociedad.

Rechazo

Según el trabajo un 63,5% de los encuestados mostraron conocimiento del tema. Además, “en forma categórica, el 79,9% de los entrevistados que se mostraron al tanto del tema expresaron desacuerdo con el acuerdo Gobierno – SOCMA por tema Correo, contra sólo un 13,9% que se mostró “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, explica el informe de Analogías. Ese nivel de rechazo también se encuentra muy alto entre quienes se consideran oficilistas (un 61% siempre según los datos de la mencionada consultora).

Corrupción

Ante la pregunta sobre si el hecho configura un “acto de corrupción” las respuestas fueron afirmativas en más del 62% de los casos. En lo que representa a la franja oficialista, solo un 31% lo consideró como corrupción.

Del mismo informe se desprende que “la percepción de que el acuerdo representa un hecho de corrupción es especialmente fuerte entre los adultos y jóvenes (16-29 y 30-44 años)”.

Por otra parte, de la población consultada un 22% considera que el acuerdo no es un hecho de corrupción. Mientras que hay un 15% que no sabe si considerarlo de ese modo o no.

Imagen

Asimismo y siempre siguiendo la línea de preguntas de la consultora, trascendió que el 64% de los encuestados cree que este hecho afectará la imagen del Presidente de la Nación. Ese porcentaje se conforma por un 38,5% que cree que va a afectar mucho la imagen y un 25,6% que considera que va a ser bastante.

Asimismo, un 28,5% creo que este acuerdo va a afectar poco o nada la imagen del Presidente. Mientras que un 7,3% no sabe cómo puede llegar a afectarlo dicha decisión.

Sobre la evaluación del Presidente Macri, cabe destacar que el trabajo registró que se presenta en el nivel más bajo de la serie en la Provincia de Buenos Aires, con un 53% de opiniones negativas, 10 puntos por sobre el 43% que lo evaluaron de forma positiva.

Según Analogías “este diferencial negativo se explica por un muy enfático rechazo en los segmentos de edad hasta 44 años y entre los más humildes, de gran homogeneidad territorial”. (InfoGEI) Mg