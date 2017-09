La palabra de la trilliza de oro después del violento asalto

María Emilia Fernández Rowse habló por primera vez del asalto que sufrió el miércoles por la madrugada. La ex trilliza de oro contó como vivió la inseguridad en primera persona y respondió si piensa irse del país luego de esto.

En medio de la adrenalina que le provocó el robo en su propio domicilio, María Emilia se tiró del balcón del primer piso de su casa para intentar pedir ayuda. “Me dio mucha gracia que dijeran que fue para escaparme”, aclaró en Conexión Abierta.

Sobre la inseguridad en el país, opinó: “Hay que actuar. Y hay que actuar rápido –aseguró–. Cuando las cosas se hacen mal, hay que pagarlas, y si los condenan, deben cumplir la pena. En todo el mundo te roban, pero… allá los agarran y los condenan. Acá es difícil. Pero hay que encaminarse, concentrarse en eso”.

Por último, negó la posibilidad de irse a vivir al exterior. “No van a poder conmigo porque voy a luchar hasta el último día de mi vida para que la gente viva tranquila. No te digo vivir como Alemania o Finlandia porque nuestra cultura es distinta, pero se puede mejorar la situación. Los gobiernos pasan y no puede ser que no le encontremos la vuelta. Estoy muy triste porque esto no se arregla“, comentó.