La palabra de Lanata sobre el escándalo Tinelli – Cristóbal López

Pamela a la tarde contó con la palabra del conductor de Periodismo para todos, quien se refirió a la crisis actual de diferentes medios de comunicación y del Grupo Indalo en particular.

En su emisión del viernes, Pamela a la tarde contó con la palabra de Jorge Lanata, quien habló sobre la crisis de los medios y, en particular, del Grupo Indalo: “Es consecuencia de algo que empezó en la época de Menem, que es cuando la política se metió a tratar de controlar los medios de manera directa, con objetivos puntuales”. En este sentido, el periodista expresó: “Se desnaturalizó el tema de los medios porque empezaron a entrar a la industria tipos que no eran de la industria y que no les importaba nada del medio, lo que les importaba era que los medios eran como vehículos de pauta. Y eso se armó de la manera más exagerada durante el kirchnerismo”.

Sobre el conflicto entre Tinelli y el Grupo Indalo, Lanata descartó ver al conductor de ShowMatch como una víctima de la situación: “Me imagino que Marcelo leía los diarios durante los “K”, o sea que debe haber sabido con quien se metía. Esos son también un poco los costos de meterte con quien te metés”.

