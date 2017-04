La palabra de Luisana Lopilato: “Gracias a Dios mi hijo está bien”

Luego de retomar su agenda laboral con el filme Los que Aman Odian, finalmente Luisana Lopilato dio una conferencia de prensa y habloó sobre la salud de su hijo Noah. “Quiero agradecerles a todos por el respeto, a la gente por el apoyo, por las cadenas de oración que se hicieron, por el amor. Quiero que sepan que todo me llegó, y que nos ayudó muchísimo para salir adelante“, expresó la actriz.

Rodeada por Guillermo Francella y Alejandro Maci (director de la película), la actriz dijo: “Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Es un proceso largo, Noah tiene que seguir con controles, pero estamos muy felices y tenemos muchas ganas de pensar en el futuro y ver a nuestros hijos crecer”

“Es difícil hablar, es todo muy reciento y todavía sigo un poco sensible con el tema, pero tampoco quiero dejar de agradecer a todos mis compañeros porque no sólo creyeron en mí sino que me esperaron para que pueda terminar esta película“, expresó emocionada.

www.exitoina.com