La Provincia desactiva el carácter “no laborable” de las fiestas patronales para las escuelas

Se ha conocido que, por pedido de la Dirección de Escuelas, el ministerio de Gobierno emitió una resolución que establece que las dependencias de Educación durante los días de fiestas patronales en los distritos y localidades de la provincia sea día laborable. Con el objetivo es no perder días de clases, el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, firmó una resolución que establece que las dependencias de Educación durante los días de fiestas patronales en los distritos y localidades de la provincia sea día laborable. Según pudo saber este medio, todos los meses se emitirá uno distinto donde se dará cuenta de los distritos alcanzados por esta medida que estará determinado por la fecha en que se sucedan sus respectivas celebraciones. Para junio los municipios de Lobos, Alberti, General Madariaga, Pila, Villa Gesell, Berisso, Ayacucho, Florencio Varela, Mercedes, Rauch, Capitán Sarmiento son los distritos alcanzados. Pero también hay localidades de otras ciudades que se verán comprendidas por esta resolución. A saber: Ascensión (General Arenales), Germania (General Pinto), Puán, Salliqueló, Dudignac y C. María Naón (9 de Julio), Lebuco (Adolfo Alsina), Manuel Ocampo (Pergamino), Santa Rosa (Cañuelas), Rafael Obligado (Rojas), El Dorado (L. N. Alem), Loma Verde (General Paz), Juan N. Fernández y Ramón Santamarina (Necochea), Cañada Seca y Coronel Charlone (General Villegas),Martínez de Hoz (Lincoln) y Quenumá (Salliqueló)En el caso de Baradero, la fiesta patronal es el 25 de julio y se encuentra dentro del receso de invierno.Fuente: La Tecla.info

Comentario

Lo precedente hizo que se nos ocurriera algo; en Baradero no hará falta el dictado de ninguna resolución ya que, como se vio, habrá receso escolar el 25 dejulio venidero. Tal cosa no invalida lo que se quería comentar respecto a la medida que, como solía decirse, “pega más en la herradura que en el clavo”. Cada vez que se anuncia un paro docente, cosa muy frecuente en los últimos años, sale a relucir el tema de “los días de clase perdidos” frase que coloca a las jornadas de clase habidas como el factor a preservar en cuanto a lo educativo. Parece que tener más días de clase equivale a lograr un mejor educando y no es así de ninguna manera. Es frecuente en nuestra sociedad tomar una parte por el todo y terminar soslayando la verdadera cuestión a discutir. Si bien puede ser importante la cantidad de días de clase, es necesario señalar que, en el caso que nos interesa, el de nuestras escuelas, hay que establecer primero qué es lo que se les va a enseñar a los alumnos ya que, por ejemplo, ¿de qué serviría dedicar semanas enteras de clase al elogio de cosas que, comprobadamente, han sido una falacia que a fuerza de repetida ha terminado por imponerse como válida? Las horas dedicadas a ello no tendrían demasiado sentido. Si alguien piensa que en nuestras escuelas no se enseñan falacias como verdades, está verdaderamente desconectado de la realidad

El Diario de Baradero