La radio de Badía volverá a salir al aire: la palabra de su director artístico

En las últimas horas, se dijo que Estudio Playa, la radio que fundó el recordado conductor y locutor, Juan Alberto Badía en Pinamar está abandonada.

Por tal motivo, la sobrina del mítico animador escribió una emotiva carta al enterarse de esta situación. “No me angustia que ‘Estudio Playa’ no exista más. Eso me pasó hace 5 años cuando mi tío Beto dejó de agarrarme fuerte las manos cuando lo abrazaba de atrás mientras hacía el asado”, señala parte del escrito que emitió Jazmín Badia.

La emisora fue fundada en el año 1992, junto a Carlos Beillard, Jorge Vivona y Marisa Badia. Está ubicada sobre la costa y la Avenida Bunge, donde aún está el trailer donde se ubicaba el estudio, y desde hace dejó de emitirse su programación.

Este medio dialogó con Agustín Raimondo, quien trabajó siete años junto a Badía como operador y luego como director artístico; él se encargó de echar luz sobre el tema. “Cuando muere Juan Alberto, que era el socio gerente mayoritario de la radio, pierde control la radio, él era el alma máter. Hay dos socios más. Ese gran porcentaje queda a cargo de la familia que trató de meterse donde podía para mantener la radio. Lamentablemente, los otros dos socios, no pudieron mantenerla ni administrarla como corresponde, yo se lo adjudico a la edad, son tipos grandes”, comentó. Y agregó: “En 2015 estuvo por cerrar, saltó el tema de la deuda por el canje. Se acumuló el cánon, además el anterior Intendente lo subió bastante. Tanto el Pelado López como Olivieri administraron la radio durante dos veranos para salvarlo”.

Raimondo relató: “Yo vuelvo a entrar con ellos, venía de la época de Badía, y la manejamos estos dos años, que no generó ninguna deuda. Quedó freezada en 2015. No pudo ser vendida además por un tema de licencia. Se hizo una propuesta para pagar la deuda municipal en 36 cuotas. El Concejo Deliberante la rechazó”.

Para completar, subrayó: “Ciertos medios presionaron para que la radio no esté ahí si no pagaba. Igualmente, el Intendente tampoco hubiera querido que la radio esté ahí. La radio se desarmó. Se hizo un canje con las personas que sacó el deck. El camión quedo vacío y fue donado a la Municipalidad de Pinamar, era el deseo de Juan Alberto. Seguramente será utilizado para turismo con alguna placa. Fue el primer estudio de radio móvil del país. Entre hoy y mañana vuelve a estar al aire. Se va a transmitir música y tanda hasta el verano, que la idea es pagar las deudas y volver a ser lo que era desde otro lugar”.