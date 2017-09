La Rifa del Hospital la que más se vende en la ciudad

Sin duda la Rifa a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal Lino Piñeiro, es la más vendida de la ciudad, por la calidad de sus premios, el aporte solidario y la seriedad con que se ha manejado siempre.

El actual organizador de la rifa es el baraderense Sebastián Zarate, quien ha tomado el compromiso de realizar esta rifa tradicional que entrega como primer premio una casa nueva, lista para ser habitada.

BTI dialogó con él quien nos contó sobre este sueño solidario donde miles de vecinos anhelan obtener la llave de la casa propia;

¿Desde cuándo a cargo de esta tradicional rifa?

“Esta es la segunda campaña que yo le hago la administración, organización y venta a la gente de la Cooperadora del Hospital, que la está presidiendo desde hace un par de años Evangelina Bartonek y cuyo tesorero es Mariano Pousa y la verdad es un gusto laburar con ellos, porque es gente responsable que laburan, se rompe el lomo, sin alardear, sin demostrar que se tiene que ver todo lo que hacen, sino directamente laburan por la cooperadora, por el hospital”.

¿Nuevamente se sortea una casa, adonde es?

“Como te decía esta es mi segunda campaña, la primera fue el año pasado cuya ganadora del premio final fue Mimi López de Alsina, que se adjudicó la casa de 4 de Febrero que terminó regalándosela al hijo y este año estamos haciéndola en el barrio Urbano, sobre calle Roca, la verdad que la casa está bastante bien ubicada en el predio, pero sobre calle Roca, la obra está bastante avanzada ya estamos por empezar a techar sin Dios quiere en un par de semanas”.

¿Todo se hace con gente y comercios de Baradero?

“La casa antes de arrancar la campaña hago un boceto medianamente como la queremos terminar, en base a las construcciones actuales, no te digo a la moda, pero con los diseños actuales, después se los paso a los arquitectos que también son de la ciudad y después se activa, tenemos los mismos albañiles del año pasado, se compra todo en Baradero, la gente que trabaja es toda de Baradero, si uno tiene un beneficio acá es la ciudad misma y el hospital que es a quién van dirigidos los recursos”.

¿Realmente debe ser muy lindo poder entregarle la llave de una casa a alguien que confió y colaboró?

“El año pasado cuando llamamos nosotros a Mimi López para decirle que fue la ganadora del sorteo fue tremendo, la verdad que hasta nosotros nos emocionamos mucho, porque no todo el mundo puede tener la posibilidad de acceder a una casa y que le venga con un sorteo de un premio así, y aparte que fue para esta familia que es tremendamente laburadora y espectacular. Por otro lado con la colaboración sobre todo del hospital, Evangelina y Mariano están administrando la entrada del dinero de una manera excelente, constantemente están comprando mobiliarios y artefactos para hospital, ellos tienen un facebook que se le llama Cooperadora del Hospital Dr. Lino Piñeiro donde publican lo que hacen con el dinero que les ingresa de la venta de la rifa, que es un monto bastante importante”.

¿Cómo se puede adquirir la rifa?

“Nos quedan un par de meses más de venta en Baradero, las chicas ya han recorrido gran parte de la ciudad, después calculamos que el mes que viene vamos hacer un pequeño repaso, se hace como un rastrillaje, se vuelve a pasar por lugares que ya se ha pasado, por si hay gente que no se ha encontrado, que en su momento no la ha querido o no ha podido comprarla y se puede también pedirla llamando al celular 15.696.005, puede entrar a nuestra página de facebook que se llama Socios benefactores, ahí tienen todos los datos de la gente que se han adjudicado los sorteos diarios, semanales y mensuales, el avance de obra de la casa, etc”.

¿Cómo y que son esos sorteos más chicos?

“Lo que existen son diferentes números, depende de la cantidad de números diferentes es la chance que tenes para participar, hay planes de un numero, dos números y hasta cinco inclusive, participas de todos los sorteos diarios- que es una suscripción gratis, una rifa gratis-, los semanales – que son pavas eléctricas, exprimidores de jugos, heladeras conservadoras , los mensuales- que son TV Led, cafeteras eléctricas, juego de sillones, después tenes un premio en efectivos a fin de año y por último la casa que es lo más importante”.

¿Cuando se sortea la casa?

“El sorteo final es en la última jugada de Julio del 2018, medianamente la campaña nos lleva un año y medio- un poquito menos- entre lo que es la venta, lo que es la cobranza, la administración, la distribución, hay que hacer una casa en el medio obviamente, eso nos lleva bastante tiempo, por eso nos tomamos 14 o 16 meses para hacer la campaña.”