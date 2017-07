La sorpresiva carta de los limpiavidrios a Lionel Messi: “Si no trabajamos, nuestra familia no tiene cómo parar la olla”

“Durante todos estos días, nosotros, que tenemos nuestra parada en Batle y Ordoñez y Boulevard Oroño, no vamos a poder trabajar debido al operativo de seguridad. Y si no trabajamos, nuestra familia no tiene cómo parar la olla. Es por eso que te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos llevar adelante nuestra tarea con normalidad. Somos simples laburantes, y laburar es lo único que queremos”, aseguraron los rosarinos.

“Le vamos a decir a nuestros nietos que Messi, durante los días en que se celebraba su casamiento en la esquina de nuestro lugar de trabajo, leyó una carta nuestra”, aseguró finalmente el grupo que firmó como los “Limpiavidrios Unidos de Rosario – CTEP Rosario — en City Center Rosario”.

www.infobae.com