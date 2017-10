La tercera la vencida… El Lobo Campeón

Se hizo desear, pero llegó, Sportivo jugó la tercera final consecutiva, las dos primeras no pudieron ser por los penales, pero la tercera fue la vencida. El Lobo dio vuelta el resultado de la primera final y se consagró campeón del Torneo “Román Misenti”.

Marcos Barlatay puso al mejor equipo posible dentro de la cancha, preservando a Giamperetti, Núñez, Gastellu, Giles y Salgado. Sportivo saltó a la cancha con Tedeschi, Gómez G., Machena, Santoro y Martini, Pérez, Báez Corradi, Gómez F, Belchtold, Bulgarella y Salvo. Suplentes: Giamperetti, Dángelo, Horisberger, Flores Moreno y Castro.

Los goles fueron convertidos por Fernando Gómez y Randy Flores Moreno, para decretar el dos a cero que en el global le daba el campeonato al Lobo.

Un partido donde hubo un solo protagonista, Sportivo buscó durante todo el partido, a veces con acierto pero también con infinidad de errores, no estaba certero y eso hizo que con el correr de los minutos los nervios vayan en aumento. A los 8 minutos ya se encontraba con 10 jugadores por expulsión de Cesar Machena, pero el hombre de menos no se vio reflejado en el juego. Sportivo manejaba la pelota, llegaba bien hasta el borde del área y luego las jugadas se diluían. En el Segundo tiempo se abrió el partido cuando luego de un centro de izquierda, el Piti Gómez alcanza a conectar y mandarla a guardar para poner el 1 a 0 que les permitía a los dirigidos por Barlatay pensar en los penales, Expulsado Perfume en Mitre, luego Báez Corradi en Sportivo y para culminar la noche de las tarjetas rojas también se fue al vestuario antes de tiempo Ramis del Rojo Sampedrino. Sportivo seguía al ataque y Mitre se replegaba para salir de contra. Pero el gol del campeonato llego desde Colombia, cuando Randy Flores Moreno peinó un centro de Salvo y explotó el Poli de la Ruta 41. El Lobo era campeón desde de tres finales, 9 minutos de tiempo adicional y el pitazo final. Sportivo campeón del Torneo Román Misenti, la Copa vendrá a Baradero, no podía ser de otra manera. Sportivo festejó un buen rato y enseguida se puso a pensar en el compromiso del domingo por el federal B. El Lobo no tiene respiro, mañana se entrena, hoy festejen muchachos lo tienen recontra merecido. “Que de la Mano de Barlatay… todos la vuelta vamos a dar….”

Alejandro Ciurca www.sportivobaradero.com.ar