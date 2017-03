La Tota Santillán: “Bajé 90 kilos y estoy viviendo en un monoambiente

El conductor Daniel “La Tota” Santillán reveló que atraviesa una complicada situación familiar, en la que su exmujer Sol no le permite ver a sus dos hijas: Camila y Mía. “Bajé 90 kilos por todo lo que estoy pasando”.

“En febrero me dijeron que ya las podía ver, que iba a haber un régimen de visitas, que solo tenía una perimetral con Sol (que lo acusó de violencia de género). Después me dijeron que todavía no estaba el papel, llegué a la escuela para ver a las nenas y la directora me dice que no podía pasar porque había una restricción. Hace ya seis meses que no veo a mis hijas”, relató.

En su paso por “Nosotros a la mañana”, La Tota señaló que está “viviendo en un monoambiente”. “No me da vergüenza decirlo. Es de Lili, una gran amiga de Sol. Ellos decidieron donde iba a vivir. En mazo del año pasado mi suegro me dijo que Sol no podía dejar la casa y me llevan a un monoambiente”.

“En un monoambiente no podés estar con tus hijas”, cerró.

