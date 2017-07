“La Tota” Santillán estará, en principio, seis meses internado

Sobre la situación personal de La Tota, el letrado comentó: “Lo intentaron volver loco y lo lograron. Esto comenzó con declaraciones que hizo La Tota sobre su ex suegro y socio de Jorge Castillo en La Salada. Desde ese momento a la Tota lo intentaron matar, le intentaron robar el auto, lo amenazaron de muerte veinte veces, le cortaron la luz, el agua, lo querían sacar del lugar donde vive… No está en una crisis económica, emocionalmente no está bien y producto de esto no puede trabajar y lo afecta económicamente. No tiene ahorros de toda la vida, su casa es su capital más importante y no se lo dejan vender”.

Y cerró: “Está internado en la clínica por una medida de seguridad. Hacer lo que se hizo es lo más atinado, al momento de hablar con el fiscal La Tota estaba masticando papel. El fiscal lo sedó y lo internó”.