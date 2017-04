La UCR aprovechó el Foro de Intendentes para despotricar largo y tendido

Los intendentes de Florentino Ameghino y de Saladillo reprocharon cuestiones relacionadas no sólo con el manejo discrecional de la pauta oficial, sino también de gestión

En la cuenta regresiva al cierre de listas, los intendentes de Cambiemos vuelven a coincidir en un nuevo Foro que, esta vez, estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Pero el funcionario se retiró temprano, por lo que el ping pong de preguntas y reproches cayó en manos del intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Calixto Tellechea, intendente de Florentino Ameghino, pidió la palabra para reclamar que “la sede del Banco Provincia en el distrito financia a la oposición a través de pauta publicitaria en radios y en clubes”, mientras que el jefe comunal “no recibe nada”. En este sentido, cuestionó que la política del banco perjudique a Cambiemos en Ameghino. “Aprovechan la pauta publicitaria para algo contra el gobierno –afirmó–. Dame una herramienta parecida a la que le está dando a la oposición, pauta a mí para defenderme”.

Por su parte, Jorge Macri manifestó en representación del gobierno que “tanto el Banco Nación como el Bapro tienen directorios donde las oposiciones tienen presencia. Nosotros nunca la tuvimos. La UCR ha tenido como fuerza opositora presencia en esos directorios muchos años también. En el caso del Bapro, no hay ningún director que maneje pauta”.

Por su parte, José Luis Salomón, intendente de Saladillo, expresó su preocupación por la falta de continuidad de la policía local, tras la noticia del cierre del cupo de ingreso. “Nos costó horrores y ahora nos lo sacan”, expresó y agregó: “Era un alivio para la gente y se nos cortó”. Al respecto, pidió que el plazo se extienda un año más.

A modo de respuesta, Macri afirmó que “no es una decisión política tomada. La bonaerense está en contra de la local. Es una batalla parecida a la de los docentes, hay que mejorarla, pero creo que perder la discusión de sostener la policía local sería perder una batalla central”.

Durante el encuentro, también hablaron el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario General de la Nación, Federico De Andreis, a quienes a un grupo del radicalismo les planteó la necesidad de nombrar un titular en la cartera productiva de la Provincia a raíz de las pérdidas de trabajo. “Se está agrandando el enemigo y a nosotros nos están perjudicando”, reprocharon los boina blanca sobre el envío de fondos a los distintos espacios políticos.

Pero la cosa no terminó ahí. Si bien no todos los intendentes se quedaron hasta el final del debate, y con el pedido final de Macri de cerrar filas ante el conflicto docente, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, cuestionó al gobierno duramente: “Las fotos son lindas, pero la fuerza está en la foto nada más, estamos solos. La catarsis hay que dejarla de lado, hablemos cara a cara”.

En la misma línea, entre los propios, subió la apuesta y dijo que “la próxima foto tiene que ser solo intendentes sin funcionarios”.

Durante el debate, las críticas no dejaron de llegar. El jefe comunal de Trenque Lauquen reprochó: “Si quieren demostrar que son el cambio, no hagan lo mismo que antes y escuchen a los intendentes. No pueden venir funcionarios e irse a las apuradas”.

Jorge Macri, en tanto, le respondió a los radicales: “Nos acusaron de hacer revanchismo contra La Cámpora. Cuando llevamos nuestra mirada se nos mira de costado. Ahora nos están valorando. Es importante que sostengamos el compromiso, no podemos faltar a los foros, algunos entran y salen”.

En tanto, adelantó que el próximo foro va a ser muy ambicioso, con ministerios nacionales y provinciales, un foro de un día. “A todos los ministros que le pedimos, vinieron. Aprovechen mi canal para hablar con los funcionarios y dediquemos un foro de jornada completa”, propuso.(Latecla.info)