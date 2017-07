La verdad sobre la situación de “Estudio Playa”, radio que fundó Juan Alberto Badia en Pinamar

En las últimas horas, se dijo que Estudio Playa, la radio que fundó el recordado conductor y locutor, Juan Alberto Badia en Pinamar está abandonada.

Por tal motivo, la sobrina del mítico animador escribió una emotiva carta al enterarse de esta situación. “No me angustia que “Estudio Playa” no exista más. Eso me pasó hace 5 años cuando mi tío Beto dejó de agarrarme fuerte las manos cuando lo abrazaba de atrás mientras hacía el asado”, señala parte del escrito que emitió Jazmín Badia.

La emisora fue fundada en el año 1992, junto a Carlos Beillard, Jorge Vivona y Marisa Badia. Está ubicada sobre la costa y la Avenida Bunge, donde aún está el trailer donde se ubicaba el estudio, y desde hace dejó de emitirse su programación.

Lo cierto es que según información que pudo conseguir PrimciasYa.com, la radio no fue abandonada y se encuentra en un periodo transitorio por mudanza.

“La radio se está mudando y las fotos que sacaron son las fotos de un camión que está en mudanza, la parte de abajo del camión hace diez años que está así, pero estaba tapado. El camión está siendo donado por los dueños que son la familia Badia al municipio de Pinamar para que lo reparen y utilicen a futuro para algo social y que tenga una placa recordatoria de Juan Alberto”, contaron fuentes confiables a este portal.

“La radio se va a mudar a otro lugar no definido una vez que se pongan todas las cuestiones en orden, deudas y papeles, antes del verano para poder encarar una nueva etapa. El camión está vacío y los equipos ya se mudaron. En ese lugar se está trabajando en otro proyecto que está realizando el municipio”, aseguraron.

www.primiciasya.com