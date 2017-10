“La vida es un carnaval”

Esta es la frase que eligieron los integrantes del GAD para la XXIII Olimpiada Especial a realizarse a fines de octubre.

Como hace 23 años, el Grupo Amigo del Discapacitado está trabajando para la realización de este evento único e irrepetible que se da cada año en Baradero y es un ejemplo a nivel nacional.

Cientos de adolescentes, han comenzado a vivir esta experiencia inolvidable donde aprenderán valores y conocerán el amor en su expresión más pura.

Sabina Solari, Presidenta del GAD, habló con BTI, entrevistada por Pablo Di Pasqua y contó como será este nuevo encuentro;

“Las Olimpiadas son el jueves 26 y viernes 27 de Octubre en las instalaciones del Tiro Federal Argentino que todos los años no cede gentilmente para poder compartir este momento, ya contamos con la participación de 25 instituciones y hay 4 o 5 a confirmar”.

¿Cómo es el desarrollo de la Olimpiada?

“El jueves por lo general la tarde la tienen libre que generalmente se organizan grupos de pesca, van a recorrer la costa, a conocer bastante la ciudad, la verdad que a nivel turístico también las olimpiadas dejan muchísimo, porque después la mayoría de la personas, ya sean los profesores con sus familias o a nivel institucional regresan a la ciudad, y entre las 20 y las 21 de ese mismo jueves arrancamos con el fogón tradicional donde todas las instituciones presentan un sketch, una muestra y a dormir porque al otro día a las 9 de la mañana puntual se inicia con todas las actividades deportivas y recreativas, luego a las once hacemos el desfile presentación donde todos nos presentamos para saber con quién estamos compartiendo esta jornada maravillosa y seguimos realizando actividades hasta las 16 que efectuamos la maratón de la integración.

A las 17 horas al boliche, todos a cerrar esa jornada maravillosa en el boliche, a bailar y luego la entrega de diplomas a los voluntarios del GAD, después tenemos el momento nuestro, de reflexión, donde bajamos la adrenalina. Ese momento es muy emotivo, porque son 48 horas de mucha emoción, de mucha adrenalina, de mucha vorágine, donde no paras un segundo porque estas pendientes de que todo salga bien, de disfrutar y entonces después cuando llega el momento nuestro a nivel grupal, donde trabajamos como grupo, que es lo que pasó, la verdad que si es muy emocionante bajar todo ese nivel de adrenalina para poder hacer una reflexión”.

¿Vienen muchas instituciones este año?

“Tenemos instituciones confirmadas de Buenos Aires, de Capital, de San Nicolás, Campana, San Pedro, Esteban Echeverría y después también vamos a contar con voluntarios de otros lados, el GAD se ha ampliado muchísimo a nivel voluntariado, no solamente son los voluntarios de Baradero sino tenemos voluntarios en Rosario también”.

¿Si algún chico quiere sumarse al GAD puede hacerlo?

“Aquellos que deseen ser voluntariados para esta edición se pueden acercar a nuestra sede a partir de las 14:30, hasta las 19 horas estamos en Boedo 1217 y bueno ahí se van a encontrar con el grupo de trabajo ya a pleno, de lunes a Sábado vamos a estar ahí trabajando”.

El G.A.D. (Grupo Amigo del Discapacitado), te invita a las XXIII Olimpiadas G.A.D, los días 26 y 27 de Octubre. Las mismas son totalmente gratuitas no debiendo abonar inscripción; las Olimpiadas G.A.D. son sin fines de lucro. Constan de dos días, pudiendo asistir, en caso de imposibilidad, solo el día viernes.

Se realizan en un Club de la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, Km. 142 sobre la Ruta Nacional N°9 y en el Km.0 de la Ruta Provincial 41. Tan sólo a 2 horas de Capital Federal.

En las actividades deportivas-recreativas se destacan: fútbol, básquet, newcomb, tejo, atletismo (carreras de 50 y 80 mts.y postas), carreras de sillas de ruedas, maratón final y recreación (juegos, dibujo, canto, baile, juegos de mesa, juegos de kermes y puntería, etc)

Las Olimpíadas no son competitivas sino recreativas, por lo cual todos los participantes se llevan la misma medalla. Queda a criterio de cada Institución participar en lo recreativo o en lo deportivo no siendo excluyente para no concurrir que focalicen en una u otra actividad. Las olimpíadas son abiertas y flexibles para cada Institución.

No te quedes afuera de este gran sueño, dos días a todo amor y diversión.

Los esperamos a todos!

Fotos Facebook GAD Baradero