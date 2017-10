Lacabanne “En esta elección, nosotros somos la alternativa no peronista”

El grupo que compone la lista del PS, encabezada por Rodolfo Lacabanne, viene trabajando incansablemente y sin parar desde antes de las PASO. Con el apoyo de la gente el domingo 22, esperan lograr acceder a una banca en el Concejo Deliberante, su labor no es fácil ya que indefectiblemente deben centrar la campaña electoral en el corte de boleta, pues a quienes acompañaban en agosto, no superaron el 1,5% del padrón que se exige para participar en las legislativas.

Lacabanne, habló sobre este último tramo de la campaña, y definió a la lista que representa como la alternativa al peronismo, ya que todas las otras boletas, excepto la de Cambiemos, está compuesta por peronistas.

¿Es muy trabajoso hacer campaña con boleta única, deben inculcar el corte de boleta?

“Este desafío de la boleta a nivel local nos exige trabajar sobre una campaña fuerte de corte de boleta, que requiere de mucho esfuerzo y mucho dialogo con la gente y hablar de la cultura que generalmente es votar la boleta sabana. Fernanda no hace mucha campaña, porque lo hace desde la gestión y nos guste o no, después de venir de tantos años de por ahí tener una ciudad relativamente opaca, con algunas cuestiones de obras públicas, ese cambio facilita hacer una campaña desde ese lugar, más allá de los temas que uno cuestiona que tienen que ver con lo social, los barrios. Luego esta Carossi que encabeza, si queres la oposición”.

-¿Por qué Carossi prácticamente no hace campaña?

“Porque tienen una gran frustración. Esto de venir de sacar 35, 40 o 50 puntos, a sacar 15 %, ser una oposición de minoría casi, lo que hace es desinflar todo esfuerzo, que van a hacer, porque no es solo es la cantidad de votos, sino que es ratificar lo del 2015, la sociedad ratifica con esta elección que se acabo la vieja política, se acaba esta forma vertical de hacer política, esta forma que no requiere a la sociedad participando, sino que parece que todo lo resolviera la política, bueno eso se terminó, no hay lugar para esa forma y creo que hay una gran frustración que no les permite, sobre a todo a Carossi que está acostumbrado a construir desde el poder, posicionarse como alternativa, el resultado expresó la fragmentación de la oposición y ahí es donde nosotros tomamos impulso. Esto que decías también de Cristina que sacó aproximadamente 4.000 votos más que Carossi en Baradero, sacó más del doble y son votos que han votado a alguna otra fuerza que ha competido con Carossi, por ejemplo Lischetti que ahora no acepto ir en la boleta con Carossi y “La Varade” no aceptó ser parte de la militancia de la lista de Carossi”.

-¿Ustedes van en busca de esos votos?

“Ahí es donde apuntamos particularmente nosotros, primero porque representamos si queres una idea parecida a la de Unidad Ciudadana, en la forma de construir la política, si hay una cosa interesante que yo le rescato a Cristina es que cambio la forma de conducir la política, no confronta como lo hacía antes, plantea una cuestión más horizontal desde lo simbólico y desde las palabras y me parece que es el camino, el camino que viene y que lo tratamos de apoyar nosotros en nuestra lista y por eso creo que tenemos mucho para ganar en esta elección, somos la alternativa no peronista, todos las otras alternativas que ves son todos peronistas, Jorge Díaz del MAC es peronista, Juan Ramos no solo es peronista, sino es un hijo de Carossi políticamente, se formó en el Carosismo, tuvo una secretaria, ha manejado muchos recursos y desde el estado no ha podido hacer muchas de las cosas que hoy pregona, así que es parte de la vieja política también mas allá de que tenga 30 años y bueno a Peteco ni lo tengo que explicar viene del riñón del peronismo mas histórico, más conservador, si bien es genuino en ese lugar”.

-¿Y ustedes que son?

“Nosotros somos socialistas y tenemos una visión progresista y tiene que trascender el socialismo, nosotros creemos que hay una nueva generación en el peronismo, yo menciono a Tito Sanzio porque lo conozco. En política hay que construir en el disenso y en el consenso también, le haría bien a la política y a la democracia que el gobierno no tuviera una mayoría automática, que a lo mejor en lugar de ocho Concejales pudiera tener siete y eso permita que la intendente baje a tener un contacto más fluidos con los representantes del pueblo que son los concejales”.

¿Tienen previsto un acto de cierre de campaña?

“Vamos hacer un cierre de campaña este viernes 13, en el salón del SOERM, vamos a hacer una raviolada como siempre hacemos a la noche, viene la presidenta del bloque de Diputados Nacionales Alicia Ciciliani y estamos trabajando con el grupo de Osvaldo Caffaro que tenemos una mirada a futuro en conjunto, así que también Patricia Moyano que es candidata de Unidad Ciudadana pero compartimos el espacio si se quiere mas vecinalista, mas local nos va a estar acompañando también. Vamos hacer un cierre mañana, después trabajaremos el fin de semana en la Fiesta del Mate, vamos a intensificar el laburo en los barrios que venimos bien, pero queremos profundizar la última semana y después a las elecciones, haber como esta alternativa, esta nueva forma de hacer política empieza hacer historia, que me perece que ese es el desafío nuestro”.