Lacabanne: “No se puede desafectar un móvil de la Guardia Urbana para hacer mandados”

El Partido Socialista, presentó un proyecto de comunicación solicitándole a la intendenta Antonijevic, explique porque un móvil de la guardia urbana local se encontraba en la ciudad de Zarate el día jueves por la mañana.

Rodolfo Lacabanne, Secretario General y primer candidato a concejal del Partido Socialista, Manifestó: “La ciudad de Baradero esta transitando una semana de violencia que nos recuerda mucho a hechos del pasado, por lo que no se puede desafectar uno de los dos móviles que tiene el municipio para la Guardia Urbana, para hacer mandados” y agregó: “Si el Estado no aparece con políticas integrales, ya no seremos solamente un pueblo con los índices más altos de despidos de la provincia de Buenos Aires sino que le vamos a agregar la violencia y la inseguridad”

Recordamos que esta semana una serie de hechos de violencia en la ciudad, los que culminaron con amenazas a la propia intendenta municipal.

Para finalizar Lacabanne expresó: “Todos tenemos que comprometernos en trabajar para que en nuestra ciudad no se instalen episodios de violencia, actitud que rechazamos contundentemente, pero es el Estado quien debe marcar la agenda en esta materia”

A continuación compartimos el proyecto completo que se tratara en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante local.

Proyecto de comunicación

Visto

La emergencia en seguridad por la que transita la ciudadanía de Baradero

Considerando

Que la seguridad es un derecho constitucional

Que este Honorable Concejo Deliberante (HCD) debate temas de seguridad asiduamente donde oportunamente aprobó un fondo se seguridad (FOSE) y discute permanentemente desde hace muchos años sobre la ausencia de un programa municipal de seguridad ciudadana.

Que si bien este HCD ha mostrado voluntad, tanto el gobierno actual como el anterior han evitado trabajar con compromiso sobre el tema.

Que la seguridad debe ser integral y requiere abordaje social, cultural, político, policial y sobre todo con un fuerte involucramiento del Estado.

Que el FOSE le ha permitido a los últimos dos gobiernos municipales contar con un recurso afectado a seguridad que mes a mes aportan los vecinos y las vecinas sin los resultados deseados.

Que en los últimos días, lamentablemente la ciudad de Baradero vuelve a vivir la violencia como consecuencia de la ausencia de políticas estatales inclusivas y estrategias en materia de seguridad.

Que Baradero requiere de una guardia urbana que trascienda la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras municipales que dejan mucho en su labor, pero que sin respuesta y conducción de los gobiernos, difícilmente puedan llevar a cabo la tarea.

Que desafectar un móvil del protocolo de funcionamiento de la Guardia Urbana debería ser por situaciones extraordinarias ya que podría alterar la seguridad de la ciudadanía.

Que para reducir la violencia hay que trabajar profundamente en resolver las causas que la desencadenan ya que si la única medida es represiva hacia las consecuencias, seguiremos conviviendo con ella, instalando el miedo en la población que lo único que pide es seguridad para sus hijos y sus hogares.

Que desde nuestro espacio político nos comprometemos a seguir trabajando responsablemente en la materia y repudiamos todo hecho de violencia; venga desde donde venga y vaya hacia donde vaya.

Que en función de lo expresado y en uso de sus facultades, este HCD aprueba la siguiente

Comunicación:

Artículo N° 1: Solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a este Honorable Concejo Deliberante qué función cumplía el vehículo marca Toyota Etios, dominio OBN 009, perteneciente a la Guardia Urbana Municipal, estacionado en la ciudad de Zarate en calle Almirante Brown al 200 (Entre calles Independencia y calle Ituzaingó), el día 21 de septiembre del corriente año en horas de la mañana.

Artículo N° 2: De forma.