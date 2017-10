Lacabanne: “Nuestro desafío es que la gente corte boleta”

La lista encabezada por el ex presidente del HCD, Rodolfo Lacabanne, irá a las elecciones del 22 de octubre solo con la boleta a nivel local, por esa razón del PS de nuestra ciudad está centrando la campaña en el corte de boletas.

Hablamos con Lacabanne, quien se refiere a este tramo de la campaña, el entusiasmo del grupo que lo acompaña y analiza los posibles resultados;

Muy divertida la cumbia de la Tijera, es pegadiza y deja en claro que van solos, es una propuesta local

“Me alegro que te haya gustado, es una ayuda de compañeros- una mezcla- , la música es de Santa Fe y la canción esta cantada por un compañero de Bueno Aires, tuvimos la referencia de una campaña de Hermes Binner que también uso algo parecido, así que nos gustó y esta bueno, la verdad que pega, sintetiza un poco que vamos con una boleta corta, sin candidatos en las categorías superiores ni diputados y senadores nacionales y provinciales, así que vamos con una propuesta netamente local”.

¿Se sintieron decepcionados por el resultado de las PASO?

“La verdad que participe particularmente en un montón de elecciones, en algunas no fue mejor y en otras peor que esta, uno cuando desarrolla un proyecto político, sobre todo colectivo como este, con un grupo grande de compañeros muy involucrados, muy comprometidos, siempre cree que es el mejor proyecto, que es un proyecto que a la gente le debería gustar. Nadie construye una fuerza política o idea en base a que no va a tener por ahí consenso social y en eso en lo cuantitativo después del resultado electoral, creo que uno hasta casi apuesta a ganarla a la elección -cosa que solo le pasa a una sola fuerza- y el resto tiene su frustraciones, pero la verdad que lo nuestro fue inmediatamente de alegría, porque hay un dato que no es menor, que había que pasar las PASO, lo primero que no puede pasar es no pasar el piso y eso se dio y se dio en un marco complicado, porque la verdad lo sabíamos desde antes, teníamos una boleta sabana que lamentablemente no convencía a la gente, no era una opción nuestros candidatos a senadores, si bien para nosotros por supuesto son nuestros compañeros, de hecho si vos mirabas las encuestas y ni siquiera en las encuestas aparecían, yo creo que había consultoras que ni siquiera los encuestaban a nuestros candidatos, entonces ahí uno parte de muy abajo. No obstante eso nosotros sacamos 500 y pico de votos, 200 votos fueron en boleta sabana y 300 y pico nos acompañaron con la boleta cortada, ya te digo sin haber hecho una campaña de corte de boleta y habiendo respetado las decisiones del partido de ir con la boleta sabana, en otros distritos se que hubo compañeros que sabiendo este resultado que usaron este método de corte de boleta antes, entonces hay una cultura de boleta no muy pronunciado en la sociedad”.

¿Crees que la gente va a cortar boleta?

“Ahora tenemos el nosotros el desafío de que la gente corte boleta, no hay forma que nos vote a nosotros si no es cortando la boleta y al ver una polarización muy importante cada vez más a nivel provincial entre Cambiemos y Cristina y Cristina al tener un candidato que la verdad que representa poco lo que es la Unidad Ciudadana, porque el candidato de Cristiana en Baradero sacó la mitad de los votos que sacó Cristina a nivel provincial, estamos hablando que Carossi ha sacado 3.400 votos y Cristina esta casi 7000 en Baradero, estamos hablando 3.000 y pico de votos de Unidad Ciudadana que no se sintieron representados con la lista de Carossi por todo lo que uno sabe, que han representado a una parte muy reducida del PJ y una propuesta casi de volver a la gestión que el encabezó y eso ha tenido un fuerte rechazo. Lo mismo le pasó a Peteco Morales que sacó casi 700 menos votos que Massa en Baradero, ese es otro dato fuerte, los candidatos peronistas más contundentes de la ciudad han sacado bastantes menos votos que sus referentes en el termino provincial, eso también dice que el baraderense creo que quiere terminar con una lógica política del partido político por sobre todo”.

¿Se los ve entusiasmados a pesar que la tiene difícil al ir con boleta local solamente?

“Acá estamos de nuevo, recontra entusiasmados, en ese sentido hemos renovado rápidamente las expectativas y ya al tener un proyecto sumamente local estamos trabajando mucho y haciendo mucho hincapié de esto del corte de boleta, apostando a esa conciencia cívica del ciudadano, que si uno habla y conversa, yo creo que van a ser una gran revolución del corte de boleta. Aparte esta elección es otra, no es la misma elección anterior, no son iguales las PASO que la general, si bien Cambiemos ha tenido una aceptación y yo creo que eso no se va a mover demasiado, al menos me da esa sensación.

Hay un universo de aproximadamente el 52 o 53 % que no voto el presente porque por ahí está descontento, no le gusta, ni el pasado que es Carossi y compañía, estos dos sectores sacaron menos del 50% de los votos, todo lo otro es universo de gente que piensa un Baradero distinto, que quiere apuntar a otra fuerza, algunos han votado a otra fuerza peronista, pero en este tiempo han notado que el peronismo solo no alcanza, ni el radicalismo solo, ni el socialismo por supuesto, que es necesario tener un Concejo Deliberante que tenga más de dos partidos. Hoy vamos encaminados a tener un HCD, en base al resultado que vimos, con candidatos de Cambiemos, el sector ese y peronistas y no va a tener otro sector, entonces es muy importante que el Concejo tenga diversidad, por eso nosotros como lema estamos usando por un Concejo plural, porque eso también de que si hay acuerdo de los partidos tradicionales como generalmente los hubo, no hubieran podido hacer las cosas que hicieron, que haya alguna otra fuerza que pueda que pueda monitorear y manifestarse, eso me parece que también le hace bien al Concejo Deliberante y la Democracia”.

¿Como están encarando la campaña electoral?

“Lo que vamos apuntar al contacto pleno con el vecino, creemos que es necesario ir casa por casa , tomar un mate con los vecinos, escuchar, preguntar como están, cuales son las necesidades hacerles entender que esta no es una elección ejecutiva, aquí solo se eligen Concejales y que es necesario que el ciudadano sepa que el Concejo Deliberante debe tener muchas voces, de distintos partidos, no solo de unos pocos. Vamos hacer el cierre de campaña el viernes 13 de Octubre, vamos a ir la ciudad de Zarate, también a Rosario a ver el eje gestión para ver que todo eso que uno escucha de los vecinos tenga respuesta no solo teórica sino ver que algún municipio lo está haciendo”.

¿Cómo crees se rompe esa polaridad entre el carossismo y Antonijevic?

“La política siempre termina siendo como un partido de futbol uno en cada tribuna y el problema es la pelota que va de arco a arco y adentro de esa cancha hay gente, entonces es donde nosotros queremos hacer hincapié en esta disputa donde vemos a Carossi diciendo Fernanda es lo peor que hay, cosa parecida a lo que decía Fernanda cuando ella era oposición que Carossi también era lo peor que había, entonces cuando uno pone al otro en lugar del demonio, justifica cualquier cosa y no debe ser así la política, yo creo que Fernanda hace cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos y quienes deciden definitivamente es la gente, pero hay cosas que acompañar y otras que no. Hay que convivir, hay que disputar fuertemente las diferencias, pero no poniendo en riesgo todo, para eso está el Concejo Deliberante y ahí queremos estar para poder dirimir esas diferencias y aportar como le he hecho cada vez que me tocó hacerlo.”