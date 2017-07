Lacabanne: “Somos la alternativa que Baradero necesita para recuperar el sueño a los baraderenses.”

El viernes por la noche, con una raviolada en el salón del SOERM se presentó la lista de Candidatos del Frente Socialista Popular.

Mucha gente asistió a la convocatoria y además de disfrutar de la cena escucharon a los vecinos que ocupan diferentes espacio en la boleta que busca en primera instancia ser revalidada por la ciudadanía para competir en las legislativas de octubre.

Además y por fuera de tema especifico de la reunión, se le entregó una placa recordatorio al joven Agustín Hausch, futbolista, goleador de las inferiores de San Lorenzo y seleccionado para integrar la Selección Argentina Sub 15 de AFA.

El Secretario General del PS y 1er. Candidato a Concejal Rodolfo Lacabanne, fue el último de los oradores, con un discurso con fuertes críticas al oficialismo y otras agrupaciones.

“La verdad que es muy importante que nuestras ideas, nuestro trabajo cotidiano sea una caja de resonancia no solo en el grupo de compañeros que militamos en el Partido Socialista, los compañeros del Frente Popular en este momento el Frente Socialista popular, sino que ellos también empiecen a generar una expectativa con otros ciudadanos y ciudadanas de Baradero, que tienen un horizonte parecido al nuestro, que no es solo el horizonte de cambio y de transformación de la sociedad, sino que también identifican a este gobierno nacional, provincial y local como un gobierno que vino a llevarse puesto nuestros derechos.

Nos habíamos planteado construir una fuerza política que fuera capaz de no mirar para adentro en los partidos políticos, sino que en base a los nuevos problemas que estaban teniendo los ciudadanos y ciudadanas poder construir una alternativa de gobierno en Baradero, la verdad que en ese momento lo soñábamos, sabíamos que no era fácil. Los partidos políticos tradicionales sobre todo separan esa cosa de mirar para adentro, de discutir la interna y como también dice el compañero Osvaldo Caffaro dejar de mirarse de reojo y construir definitivamente un grupo de hombres y mujeres, de compañeros, compañeras, ciudadanos y ciudadanas y poder ofrecerle a la sociedad algo diferente a lo que esta pasando hoy”.

Sobre el final, dio las razones por las cuales son la alternativa en el HCD, y no faltaron las criticas para oficialista y opositores;

“Nosotros somos la alternativa para poder estar integrando el Concejo Deliberante en la ciudad de Baradero, porque Cambiemos quien gobierna la ciudad tiene sinceras posibilidades que quedar con la mayoría absoluta en el Concejo Deliberante. El Frente Renovador que esta otra fuerza política que compite ha votado el 100 % de las ordenanzas y de la política de gobierno con Cambiemos por eso no es una alternativa de gobierno. La Unidad Ciudadana es un partido que si bien en teoría tiene una forma de construir que nosotros la podemos compartir, en Baradero tenemos la lamentable noticia que se ha reducido en un sector del partido Justicialista que no ha podido abrir las puertas y que se ha dedicado a ver como respondían a la interna partidaria y no a como construir una alternativa que resuelva el problema de la gente.

Creemos que hay mucha gente que no encuentra el espacio, nosotros somos lo que tenemos que estar ahí con los ciudadanos, con todos ustedes y me perece que ahí esta la clave, sumense, entre todos vamos a construir la alternativa que Baradero necesita para recuperar el sueño a los baraderenses.”

De esta forma, el Frente Socialista Popular lanzó la carrera hacia las PASO, con un objetivo claro y poco pretencioso, lograr los 500 votos necesarios para participar de las legislativas de octubre.