Lanzamiento del Instituto de Estudios de Arquitectura del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos

El pasado viernes 29 de septiembre, se nos informó sobre la creación del Instituto de Estudios de Arquitectura, del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos. El primero en su tipo entre los Distritos de la Provincia.

Consultado sobre el tema, el Presidente de la Institución, Arquitecto Jorge Alberto García comentó a la prensa:

“Desde que asumimos la Administración del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, nuestro Equipo tuvo como objetivo primordial, fundar la Gestión sobre tres conceptos fundamentales, la eficiencia en los procesos administrativos, la participación y capacitación de nuestros colegas en las distintas áreas disciplinares incluidas en nuestra Currícula, y la inserción activa en la sociedad.

En tal sentido, y como ha sido de público conocimiento en estos últimos tres años, hemos creado los Institutos de Estudios Urbanos, el Instituto de Formación Permanente, el Espacio de Arte, el Espacio de Patrimonio, el Espacio de Cine y ahora, estamos presentando el Instituto de Estudios de Arquitectura.

Teníamos una deuda pendiente con la cuestión Arquitectónica en todos sus aspectos en términos de capacitación, pero era necesario ir afianzando los espacios creados anteriormente de manera de mantenerlos activos cualitativa y cuantitativamente en el tiempo, y esto implica la disposición y asignación permanente de recursos tanto económicos como humanos, preferimos entonces, ir despacio pero seguros en este tema e ir consolidando paulatinamente cada uno de estos Espacios e Institutos antes de crear otro.

Tomada la decisión de crear este nuevo Instituto, surgió la necesidad de designar a la persona idónea para tal tarea, pero que además, se sintiera identificada con nuestra propuesta colegial y tuviera disponibilidad para llevar adelante el desafío.

Pensamos entonces en proponerle a nuestro Colega Francisco Cadau, la Coordinación General de este nuevo Instituto, esta elección se fundamentó en su extensa trayectoria tanto en el Ejercicio Profesional como en la Docencia de la Arquitectura con destacada participación en ambas.”

El Arquitecto Francisco Cadau, es oriundo de Campana, egresado de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y Director de Francisco Cadau oficina de arquitectura desde el año 2000.

Obtuvo, integrando diversos equipos de trabajo, Primeros Premios en Concursos Públicos y Privados entre los que se destacan “El Parque Ribereño de Vicente López”, “La Ciudad judicial de Salta”, “La Cámara de Comercio e Industria de Campana” y los “Edificios Anexos de la Catedral de Gualeguaychú”. Desde sus inicios, ha desarrollado numerosos Proyectos y Obras, de diverso tipo y escala, los cuales han sido premiados y participaron de Bienales y Exposiciones tanto en Argentina como en Brasil, Colombia, Italia, Austria y Holanda.

Sus trabajos han sido publicados en “Harvard Design Magazine” (EEUU), “Revista Escala” (Colombia), “1:1 Escala Real” ,(Ecuador), “Summa+”, “PLOT”, “30-60 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura”, “ARQ Colección Nueva Arquitectura Argentina”, “Diario de Arquitectura de Clarín”, “Revista S.C.A. de la Sociedad Central de Arquitectos”, “Revistas C.A.P.B.A. del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires”, “Revista Contextos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires”, “Archivos de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella”, (Argentina) entre otras.

Paralelamente a su trabajo profesional, desarrolla una intensa actividad académica, es Profesor Ordinario y Coordinador del Programa de Posgrado en Arquitectura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella y Profesor Adjunto, por concurso, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Además ha participado como Profesor invitado de “Architectural Association School of Architecture” (Reino Unido); “Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture”, “Design and Conservation” (Dinamarca); “Cornell University College of Architecture” (EE.UU.); “Pontificia Universidade Católica du Río de Janeiro” (Brasil), “Universidade Positivo Curitiba” (Brasil), “Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay), y en numerosas universidades Públicas y Privadas de Argentina.

Es además, Jurado Titular del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5, y Participa en calidad de Investigador del Instituto de Estudios Urbanos I.E.U. del C.A.P.B.A. 5.

Su Oficina de Arquitectura, con base en Campana, se destaca entre las voces emergentes, posicionándose dentro de los primeros puestos de los estudios de “Generación Intermedia” del “Ranking de Excelencia¨ ARQ Clarín, desde su creación y hasta la fecha.

El Presidente del Distrito 5, Arquitecto Jorge García, también nos comentaba que el Instituto de Estudios de Arquitectura , pretende exponer y al mismo tiempo interrogar y debatir sobre el estado y la percepción de la arquitectura contemporánea a través de diversas instancias complejamente relacionadas, procurará además, explicitar, y al mismo tiempo debatir, el pensamiento y la práctica de la disciplina desarrollando una especial atención sobre las agendas emergentes y fomentando la revisión de la idea de lo actual en términos proyectuales a través de la exploración y la investigación como medios para la interpretación y aplicación de nuevas formas de conocimiento disciplinar, Ejercicio Profesional y desarrollo de la arquitectura en general.

El Instituto tendrá entre sus premisas convocar para sus diversas actividades, a influyentes arquitectos del medio local, regional e internacional, estableciendo una plataforma de intercambio entre estos investigadores, docentes y profesionales de la disciplina y los matriculados del Distrito 5.

Finalmente, el Arquitecto Jorge García nos informó que el lanzamiento formal del Instituto se realizará en la Delegación Campana del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires sita en Pasaje De Marco 135, con la presencia de Autoridades Distritales y del Arquitecto Francisco Cadau, quien expondrá su Propuesta para este Instituto. La semana que viene se definirá la fecha y el horario del evento, y se cursarán las invitaciones correspondientes.