Las 7 listas oficializadas para competir el 22 de octubre

Cómo quedaron conformadas las listas de Cumplir y Unidad Ciudadana luego de afrontar la interna. Son los dos espacios que presentan modificaciones en comparación de agosto. El resto de las fuerzas políticas, van con los mismos candidatos. El día de la definición está cada vez más cerca.

Después de las elecciones primarias, restaba saber en nuestra comunidad cómo iban a quedar conformadas las listas oficializadas para presentarse en octubre. Sobre todo, aquellas donde disputaron internas. Dentro del Frente Cumplir no hubo mayores discusiones ni fricciones y el Santiago Erroz se integró en tercer lugar en la nómina de candidatos a concejales que encabeza Juan Ramos.

La otra interna que se disputó fue la de Unidad Ciudadana donde Gabriela Herrera de La Varadé quedó lejos del porcentaje para lograr acceder a la lista ganadora, no así la lista que encabezó Juan Lischetti quienes sí accedieron a la minoría. En el caso de Lischetti él mismo aclaró que no se uniría a Aldo Carossi porque consideró que quienes lo votaron fue porque no depositaron su confianza en el exintendente. Así, Lischetti decidió dar un paso al costado y darle libertad al resto de los integrantes de la lista para unirse o no al carossismo. La inclusión de los candidatos de la lista de Lischetti obligó a modificar el orden de los concejales que presentó Carossi en las PASO. Quienes se incorporaron son: María Silva, Diego Espósito, Elena Brandli y Joaquín Álvarez Guerrero.

Como sabemos, hubo una tercera interna el 13 de agosto con dos listas del Partido Federal pero no superaron el piso obligatorio del 1.5%.

El resto de las fuerzas políticas que no compitieron en internas lograron su validez para octubre sin modificaciones algunas de sus candidatos.

En la presente nota, compartimos todas las listas oficializadas por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para presentarse el domingo 22 de octubre.

Cambiemos

Fallet Rosana Gracia

Cárdenas Martin Eduardo

Pena Verónica Silvia

Descalzo Gabriel Ernesto

Martínez Silvia Graciela

Pelorosso Giuliano

Bartonek Celia Lujan

Serpi José María

Concejal Suplente

Belli Mónica Raquel

Quiroga Emmanuel

Focaraccio Nora Patricia

Kuray David Lionel

Consejero Escolar Titular

Guidi José María

Della Sala Sosa, Fernanda Vanesa

Gabilondo Dante Omar Ramón

Consejero Escolar Suplente

Benedetto Pederiva, María Virginia

Fallet Pablo Martin Santiago

Zingale Mariela

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores

Carrizo Marcos Rubén

Simour Marcia Daniela

Giuffre Sebastián

Viskovich Dora Milena

Santillán Alan

Vera Camila Del Carmen

Simour Miguel Ángel

Farias Mariana Soledad

Concejal Suplente

Mazzei Dardo Enrique

Pérez Mariela Soledad

Olivieri Emilio Sergio

Morel María Alejandra

Viera Darío Gastón

Consejero Escolar Titular

Ale María Celeste

Rauwolf Agustín

Palacio Macarena Soledad

Consejero Escolar Suplente

Cardoso Juan Sebastián

Cirigliano Podesta, Fiorella

Macchi Pablo Aquiles

Unidad Ciudadana

Carossi Aldo Mario

Iozzia Silvana Noemí

Moreira Iván Nicolás

Silva María Cecilia

Sosa Silvana Alejandra

Basterrica Diego Fernando

Ermilio Hilda Lilian

Esposito Diego Alberto

Concejal Suplente

Grispo Cristian Enrique

Manicler Verónica Elisabet

Gambella Luis Antonio

Brandli Elena María

Pérez María José Lujan

Consejero Escolar Titular

Braillard Néstor German

Quiñones Sandra Daniela

Santín Luis Ricardo

Consejero Escolar Suplente

Alvarez Guerrero, Joaquín

Artero María Victoria

Simour Silvina

1 País

Morales Juan Domingo Fernando

Greco Mariela

Cuis Héctor Daniel

Rojas Alicia Fernanda

Brandli Marcos Hernán

Núñez Sandra Gabriela

Siffredi Jonatan

Calenda Flavia Adriana

Concejal Suplente

Funes Walter José

Espinosa María Rosa

Novella Walter Fabián

Albornoz Nelba Cristina

Bogado Alejandro Adolfo

Consejero Escolar Titular

Mierez Sánchez, Cristina De La Merced

Grieco Paul Oscar

Videla Silvia Mabel

Consejero Escolar Suplente

Castro Leonardo Conrado

Montero Angélica Elena

Greco Pablo

Frente Justicialista

Ramos Juan María

Murias Valeria Sol

Erroz Santiago

Chena Romina Natalia

Genoud Héctor Raúl

Pascuali María Cristina

Morales Lucas Ricardo

Jose Claudia Marisa

Concejal Suplente

Sevegnani Guillermo Luis

Breppe Carina Verónica

Barattini Juan Eduardo

Hernández María Julia

Virrzi Pablo José

Consejero Escolar Titular

Giles Leonardo Néstor

Lastre María Inés

Krum Marcelo Fabián

Consejero Escolar Suplente

Mori Beatriz

Tettenborn Juan María

Bolig Susana Elizabeth

Mision, Accion Y Compromiso

Díaz Jorge Roberto

Canepa Silvina

Barrios Felipe Raimundo

Taieti Claudia Mabel

Boria Gustavo Daniel

Gugger Alejandra Gabriela

Otero Esteban Ariel

Maestre Marcela Fabiana

Concejal suplente

Digilio Daniel Julio Omar

Vargas Flavia Vanesa Soledad

Hernández Leonardo Gabriel

Valdez Sara Noemí

Chivel Cesar Andrés

Consejero Escolar Titular

Eckerdt Lucia Beatriz

Habegger Carlos Alfredo

Leegstra Marcela Ruth

Consejero Escolar Suplente

Pereyra Julio Jorge

Gatti Daniela Elisabeth

Ponte David Esteban

Partido Socialista

Lacabanne Rodolfo

Ciancio Marina Aurelia

Moran Justo Fabio

Negré Natalia Jimena

Tobares Luis Fernando

Piñero Leda Beatriz

Guilanea Juan Manuel

Ríos Lorena Vanesa

Concejal Suplente

Cardoso Horacio Alberto

Mena María Teresita

Gómez Rodolfo Enrique

Genovese Lorena Lujan

Mattioli Ángel David

Consejero escolar titular

Alonso Silvana Inés

Populin Matías

Epul María Rosa

Consejero Escolar Suplente

Raggio Néstor Darío

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del viernes 06-10-17)