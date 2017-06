Las PASO: el sinsentido de las elecciones 2017

El composición de las alianzas dejó algunas certezas: si bien hasta el cierre de listas están abiertas las negociaciones, los partidos no tendrán internas. La opinión de un especialista

El sociólogo Pablo Romá, titular de la consultora de opinión pública Circuitos, analizó: “Si casi ninguna fuerza va a ir a las PASO, las Primarias van a funcionar como una especie de primera vuelta. Se van a medir algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de atracción: los candidatos van a hacer un esfuerzo por atraer a la gente a las PASO, pero no se sabe bien con qué fin, porque salvo la interna del peronismo en Capital Federal, no hay ninguna otra”.

Si bien destacó que una lectura posible sería que Florencio Randazzo y Cristina Fernández “van a una interna encubierta”, remarcó que “de hecho no lo es, entonces la pregunta es si realmente tienen sentido las PASO”.

Por otro lado, se refirió a la posible interna del PJ entre Florencio Randazzo y Mario Ishii, uno de los escenarios que se barajan en la Provincia. “Competir dentro de la marca PJ implica tener que compartir el espacio con otras figuras que son más clásicas del peronismo, y no sé cómo le pueda llegar a jugar eso a Randazzo. Competir con Ishii quizás no sea lo que más le conviene, porque quería competir directamente con Cristina, así que ahí políticamente se juega muy poco”, expuso Romá. Y agregó: “Creo que esa interna, a menos que juegue Duhalde, no tienen mucha significación política”.

Por último, evaluó el escenario de cara a los comicios legislativos: “Hace un mes y medio atrás, se hablaba de que la estrategia de Cambiemos era generar una tercera lista del peronismo. Eso hoy está planteado, pero no sé si tiene el mismo impacto que tenía entonces. Las políticas del gobierno no han generado un rebote social y económico que le permita disputarle más fuertemente dentro del peronismo votos a Cristina. Esa tercera lista peronista comparte más votos con el espacio de Massa que con el espacio FPV”.

