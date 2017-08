Laxague: “La ciudad es una responsabilidad de todos”

El obispo diocesano en su reflexión invitó a pensar qué aporte hacemos cada uno de los que integrantes la comunidad.

La celebración religiosa que recuerda al Apóstol Santiago, Patrono de Baradero, estuvo presidida por el obispo de la Diócesis Zárate Campana, monseñor Pedro María Laxague. La misa fue en el céntrica parroquia Santiago Apóstol en la mañana del martes 25 y concelebraron los sacerdotes de la diócesis junto al párroco Lucas Martínez.

La feligresía colmó el templo para orar, pedirle y agradecerle al patrono de nuestra ciudad. En su homilía, monseñor Laxague expresó: “Todos somos importantes en esta ciudad y cada uno ocupa un cargo, un rol. Yo siempre dijo que el cargo es carga porque es una responsabilidad, es un peso y es un deber. Y el cargo no es solo para los políticos, es para todos. Lo hacemos entre todos o no lo hacemos, eso de que una ciudad sea viva o un lugar de encuentro de la familia tiene que ser una responsabilidad de todos”.

El obispo indicó también es importante el rol que ocupan los jóvenes en la comunidad.

“El Evangelio nos habla de la mamá Juan y Santiago. Ella le pide a Jesús que sus hijos tengan un cargo bueno o un puestito como decimos nosotros. Y Jesús les dice no sabés lo que me estás pidiendo. Y después pregunta: Pueden beber el cáliz que yo beberé. El cáliz significa un sacrificio y el cáliz de Jesús es su vida, su sangre. ¿Pueden sacrificarse por los demás?, dice Jesús y también expresa que el lugar en el reino depende del Padre”.

El obispo también reflexionó que “todos tenemos que cumplir con nuestro trabajo, en Argentina hace tiempo que se nos ha metido en la mente que todo lo tienen que arreglar los de arriba. Seguro que el que manda tiene cierta posibilidad de que las cosas anden mejor, pero no todas porque muchas cosas dependen de nosotros”. Y ejemplificó con la corrupción: “Hablamos de corrupción y pensamos solo en los gobernantes y no pensamos que nosotros también somos corruptos. En cosas chicas, padre, y no es tan grave, dicen. Y bueno si piensan así cuando lleguen arriba van a seguir robando, total hay otro que roba más”.

Una vez finaliza la misa, integrantes del “Centro Tradicionalista El Resero”, portaron la imagen del Santo Patrono, ataviado con ropas gauchas, para llevarlo en procesión. Caminaron sobre la Plaza Mitre directo a la Municipalidad. La imagen de Santiago Apóstol estuvo presente durante todo el acto oficial y el desfile de instituciones.

