Lesiones en la rodilla

Desde hace un tiempo, atiende en Baradero el Dr. Esteban Suárez (Matricula 64049), Especialista en Traumatología y Ortopedia, quien además es Cirujano Artroscopista.

El médico rosarino, habló con BTI sobre las lesiones en las rodillas y su tratamiento:

¿Los meniscos es el problema más común de rodilla?

“Los problemas de meniscos son los problemas más comunes en la rodilla y van a afectar desde la gente joven- sobre todos los deportistas-, pero también pueden afectar a la gente grande -a partir de los 50 o 60 años en adelante-, que ya la gente puede tener un poco de artrosis en la rodilla y también puede tener problemas”.

¿Entonces no solo los deportistas tienen problemas de meniscos?

“Uno por ahí asocia a los problemas de meniscos, a las lesiones deportivas, pero puede afectarlo a lo largo de toda la vida a cualquier persona sea cual sea su modo de vida”.

¿Que son los meniscos?

“El menisco es una estructura que esta en la rodilla entre el fémur- que es un hueso que esta en el muslo- y la tibia que es uno de los dos huesos que esta en la pierna, esta estructura actúa como si fuera un amortiguador, como si fuera un resorte y va a distribuir las cargas cuando uno camina o cuando uno dobla la rodilla”.

¿Cuáles son los síntomas y como se provoca la rotura?

“Es muy común en la gente joven que se lesione el menisco teniendo una torsión de la rodilla, como una esguince, un giro de la rodilla, sobre todo haciendo deportes como puede ser fútbol, tenis, básquet, bueno en cualquier deporte y los síntomas que uno va a tener inicialmente, va a ser un malestar o como que se hincha la rodilla, los pacientes en general cuando vienen nos comentan, no nos dicen que tienen un dolor terrible en la rodilla, nos dicen que se le hincha la rodilla, voy a jugar al fútbol y después me duele, me queda una molestia, yo siempre les digo a mis pacientes que la lesión de menisco es como si uno tuviera una piedra en el zapato, moleta todo el tiempo o te molesta a veces y después se va, pero no es un dolor tremendo, pero es una molestia por eso en general hay que buscarle solución porque andar todo el día con una piedra en el zapato tampoco es bueno.

Muchos dicen que siente como que le pincha o le clavan como un alfiler sobre todo en el menisco del lado interno que es el que comúnmente se rompe. Hay dos meniscos uno interno y otro externo, el que comúnmente se rompe es el menisco interno y siente como un pinchazo del lado de adentro o atrás de la rodilla”.

¿Se saca el menisco o se lo repara?

“Hace años cuando no teníamos la técnica de la artroscopia que es esta micro cirugía con la cual se opera hoy en día, efectivamente se sacaba todo el menisco, entonces muchos se preguntan ¿Pero me van a sacar todo el menisco eso es peor? si sacar todo el menisco es peor, porque el menisco es un amortiguador, es una protección de la rodilla. Ahora con la técnica que tenemos para hacer la cirugía nos permite sacar la porción del menisco que está roto, que en general lo que se rompe es la parte posterior del menisco, que muchas veces uno cuando va a buscar el resultado de la resonancia figura como el cuerno posterior del menisco, entonces los pacientes me preguntan que es el cuerno, es una partecita que puede ser entre el 10 y el 20 % del menisco, que está en la parte de atrás y es la que tiene el problema. Con la artroscopia o la microcirugía uno puede llegar a esa parte y sacar solamente la parte del menisco que esta roto, dejando el resto del menisco sano para que siga funcionando”.

¿Demanda mucho tiempo de recuperación una operación de meniscos?

“Si el problema es solamente del menisco uno se opera y el mismo día está pisando, en general les damos unas muletas para que se ayuden, pero tiene que pisar con los dos pies el mismo día, muchos pacientes se ayudan con las muletas dos o tres días, después ya no la usan más, en general están los primeros días en la casa- como si estuvieran engripados – podes hacer todo lo que quieras, pero con tranquilidad. A partir de la segunda semana se comienza a hacer rehabilitación y a los treinta días les damos el alta, el paciente ya vuelve hacer deportes, hacer una vida normal”.

¿La artrosis está relacionada a problemas de meniscos?

“La artrosis es el envejecimiento de la rodilla y el menisco es parte de está rodilla, en general la gente que tiene artrosis tiene roto el menisco, pero hay veces que algunos pacientes ya tienen roto el menisco, pero no tienen síntomas y por ahí tienen una caída, tienen un giro en su rodilla, tienen algún trauma eso empeora la ruptura que tienen y hace que la rodilla empiece a fallar, por eso en general en los pacientes más grandes, ancianos que tienen este tipo de lesión, intentamos siempre un tratamiento de rehabilitación especifica, con un protocolo que tenemos nosotros y general andan bien sin tener que llegar a la cirugía”.

¿Otro de los problemas de rodillas son los ligamentos?

“En la rodilla hay varios ligamentos que lo que van a hacer estos ligamentos darles estabilidad a la pierna- tenerla firme-, uno no se da cuenta de la función que cumple un ligamento hasta que no se le rompe, porque es como que vos das por sentado que la rodilla tiene que funcionar de una manera, cuando se te rompe un ligamento los dos que comúnmente se rompen son el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno, la rodilla queda como floja, entonces el deportista cuando quiere realizar un gesto deportivo, cuando quiere correr, cuando quiere amagar, cuando quiere patear la pelota siente que no controla la rodilla o toda la pierna, inclusive algunos dicen como que se les sale la rodilla y se pueden llegar hasta caer al piso. Es fundamental tener un buen tratamiento para poder volver a hacer actividad, muchos deportistas tienen miedo a las lesiones de ligamentos, porque tratadas incorrectamente o no tratadas, tienen que dejar de realizar la actividad deportiva”.

¿Un deportista después de una lesión de ligamentos queda un 100% recuperado?

“Después de operado uno puede volver a hacer deporte, pero la rodilla está rota y reparada, yo le doy el ejemplo que es como un auto fundido y reparado, va andar bien, pero no va a ser la misma rodilla que tenía antes de la lesión, entonces alguna molestia se pueden llegar a sentir, es fundamental hacer una buena rehabilitación, tener muy bien todos los músculos de la pierna y sobre todo hay unos nuevos trabajos de fortalecimiento y de coordinación que hacen que el cuerpo entero reeduque algunos movimientos para no tener esas sensaciones de inestabilidad o de molestia”.

¿Por qué es importante elongar antes y después de la actividad física?

“Elongar es fundamental, antes de empezar hacer la actividad física siempre hay que hacer un pre calentamiento, elongar, hacemos la actividad física y después elongar nuevamente, elongar no va a estar relacionado directamente con lesiones en las articulaciones, pero sí con lesiones en los músculos y en los tendones, los desgarros que son las lesiones más comunes que tenemos en todos los deportistas se previenen básicamente realizando un buen pre calentamiento y una eloganción anterior y posterior, eso es fundamental.”



El Dr. Esteban Suarez atiende todos los jueves en Baradero, turnos al Tel: 480202