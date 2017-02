Liberaron a la pareja que ataba a su hijo para poder salir

Finalizado el periodo de prisión preventiva, la jueza de garantías liberó a la pareja que fue noticia e indignó a toda la zona al conocerse una fotografía donde se veía a un nene envuelto en una toalla e inmovilizado por su joven madre, una práctica que realizaba frecuentemente para poder salir con su novio.

El fiscal Vicente Gómez a cargo de la UFI Nº 9 de Baradero habló sobre esta tema y otros, en una entrevista realizada por BTI.

¿Dr. Gómez, es verdad que ha sido liberada la mujer que ataba a su hijo para poder salir con su pareja?

“Efectivamente, había sido detenida la fiscalía le había pedido a la jueza de garantías que ordene su detención y la jueza de garantías acompañó el pedido haciendo lugar a la requisitoria, dispuso la detención, se cumplió con la detención y permaneció en calidad de detenida durante el tiempo previsto para el dictado de la prisión preventiva, llegado a ese momento entendió la jueza que no había otros elementos que permitieran que siguieran en esa condición de detenidos y en consecuencia hizo lugar a la excarcelación tanto de la mujer, como de la pareja. Esto no implica que la causa se haya cerrado, ni mucho menos, sino que por el contrario la misma continúa en trámite y concluida la etapa probatoria se pedirá la elevación de la misma a juicio e iremos a un debate oral y público”.

¿Donde están los nenes?

“Los chiquitos están en el hogar del niño, contenidos, bien cuidados, alimentados y el día de mañana se va hacer una pericia en la ciudad de San Nicolás“.

¿Están protegidos o la madre puede acercarse a ellos?

“Entre las pautas que les fijó la jueza de garantías al excarcelarlos les prohibió como condición para mantener esa situación de libertad el contacto con sus hijos, así que por el momento esa situación continua y eventualmente se definirá en un debate sí corresponde continuar con esas situación de imposibilidad de acercamiento o no”.

Drogas

¿Ustedes trabajan en conjunto con la Dra. Marcantonio en las causas de narcotráfico?

“Efectivamente se trabaja en conjunto, existe en el departamento judicial una fiscalía tematizada en materia de drogas que precisamente es encabezada por la Dra. Marcantonio y él Dr. Múgica Díaz y nosotros en Baradero tenemos varias causas en trámite en relación a la materia y el trabajo es conjunto. Así que es un entramado bastante amplio de actores que intervienen en la investigación de las causas de drogas”.

¿Cuál es la situación de los detenidos en los últimos allanamientos y el prófugo?

“La vedad que desconozco esa situación y no puedo informarle, porque no es una causa que llevemos nosotros, no sé si esta dentro del plazo de la prisión preventiva, sí la persona que estaba prófuga fue detenida, desconozco”.

Falsa denuncia

Hoy es muy común en las redes sociales, encontrar denuncias públicas contra otras personas, ¿cuántas de ellas llegan a denunciarse oficialmente y que pasa con las falsas denuncias?

“Está previsto expresamente el delito de falsa denuncia, con lo cual se tendrá que hacer responsable la persona que radicó esa falsa denuncia ante el sistema penal por haber precisamente radicado esa falsa denuncia. En principio lo que tiene que saber la gente es que no se puede denunciar falsamente un delito sin correr el riesgo de que esa cuestión se le venga en contra”.

¿Existen herramientas legales para defenderse de una falsa denuncia?

“Eventualmente yo tendré la posibilidad de iniciarle alguna acción legal en orden a la reparación de los daños que me pudo haber causado a partir de esa falsa denuncia y en ese caso tendrá el falso denunciante por llamarlo de alguna manera dos responsabilidades por un lado la penal en orden a responder por haber radicado una falsa denuncia y poner en movimiento todo el engranaje ya sea policial y judicial y en segundo lugar una responsabilidad económica que seguramente será determinada a partir de un juicio por daños y perjuicios, nada es gratis en esta cuestión.”