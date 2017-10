Lilian Peralta: “Ahora la gente va a tener una tecnología como se merece en el hospital.”

Lilian Peralta, es baraderense, hace 30 años que trabaja como instrumentista en el Hospital Garrahan y fue el “Ángel” que gestionó la donación de equipamiento muy valioso y necesario para el Hospital Lino Piñeiro.

Luego de un año de gestionar, en la mañana del lunes llegó a Baradero un camión con una carga valuada en varios millones de pesos, que servirá para brindar una mejor atención en el hospital público.

El lote cuenta de tres maquinas de anestesia, monitores multiparametricos, dos camillas quirúrgicas, dos electrobisturí, un equipo de Arco en C, un ecógrafo y varios insumos mas.

El departamento de tecnología medica del Garrahan, los puso a punto y se restauraron todos los equipos a nuevo.

Todo el trabajo que realizaron en el Garrahan fue voluntario, con el motor de dar una mano entre instituciones de la Salud Pública y su compromiso con los pacientes.

Como baraderense, un inmenso agradecimiento al Hospital Garrahan, sus directivos y el Depto. de tecnologia medica y personal administrativo que se esforzaron para que nuestra ciudad reciba esta importante donación. Como así también a los profesionales nacidos en Baradero que empujaron para que se concrete el pedido.

Como deciamos al principio, Lilian fue gestora de todo esto y este lunes mientras miraba la aparatología aun embalada, con mucha emoción nos contó cómo se sentía, destacando el esfuerzo de sus compañeros del Garrahan ;

¿Lilian como surge la llegada de esta importante donación?



“Esto surge por casualidad hace más de un año por un comentario de un amigo de mi hija, que estaba tratando de arreglar un electrobisturí en el hospital que los cirujanos no podían operar porque no tenían un electro, entonces yo le pregunto cómo que no tienen un electrobisturí y me dice, no tienen el electro no pueden operar. A partir de ahí yo fui a mi hospital, el Garrahan, sabía que el equipamiento que se iba a dar de baja porque se renueva, porque siempre se está comprando equipamiento nuevo y más actuales, entonces pregunto cómo se podía pedir equipamiento para el hospital de mi ciudad y me dicen Lili lo tiene que pedir el director del hospital o el Intendente, pero con el director ya está.

A partir de ahí me trato de conectar con la gente de Baradero para pedir que me hicieran la solicitud para empezar el tramite. Un día digo voy directamente de la municipalidad porque mis compañeros del Garrahan me decían mira Lili mira que viene lo nuevo y lo antiguo se remata todo, se lo llevan, vienen los gitanos y compran todo, me encontré con Claudio Maroli y le digo que necesito necesitaba que alguien me haga una nota para pedir equipamiento para el hospital. El estaba de intendente porque Fernanda se había ido de vacaciones.

Me contactó con Daubian, pude ir al hospital, poder entrar, porque nuca pude entrar, no sabía como estaba, quería ver que les hacía falta, cuando entré al quirófano salí llorando, porque en el estado en que estaban las cosas, salí llorando porque te agarra la angustia, te agarra la desolación, cuando vos estas acostumbrada a trabajar en el mejor lugar- yo hace treinta años que estoy en Garraham- y no sé porque la gente tiene que padecer esto, porque los gobiernos tienen que dejar algo tan importante para la gente abandonado- total no se ve-, el paciente entra dormido y no saben ni lo que le hacen”.

¿Te sorprendieron tristemente las carencias que tenía el hospital?

“Sí, por eso volví a la Intendencia y le dije mira Claudio no hace falta un electro bisturí, hace falta de todo, hace falta de todo, lo que pueda conseguir lo voy a conseguir lo voy a traer, no te preocupes. Así salí con la nota y llorándome todo, llego al hospital, llevo la nota, le digo a la secretaria del director traigo esta nota de la Municipalidad de Baradero, yo vivo allá, el hospital no tiene nada- mi familia vive allá- y la verdad es que no puedo concebir que este en esas condiciones, bueno quédate tranquila me dice lo que esté a nuestro alcance lo vamos a gestionar”.

¿Un año de gestión y trabajo, imagino que estas muy feliz?

“A partir de ahí fue pedir, volver a pedir, insistir, la carta llegó en forma al servicio de tecnología médica, hasta que finalmente llegó el día, había que juntar el equipamiento, acondicionarlo, dar de baja, todo eso llevo más de un año, insistiendo, pidiendo por favor que aceleraran, porque yo sabía cómo estaban trabajando acá, esta semana me quede en Buenos Aires en el hospital haciéndolos trabajar a mis compañeros de tecnología médica, hasta poner todo a punto y la verdad no lo podía creer, parecía imposible, creía que no lo iba a poder lograr y gracias a Dios me dio una mano y salió, tengo una emoción que no te podes Imaginar. La gente ahora va a tener una tecnología como se merece.”