Liliana De Vincenzo: “La escuela 7 está perdiendo matricula”

A pocos días del inicio de clases, la Escuela Primaria Nº 7 y Secundaria Nº8, no tienen el edificio en condiciones, ya que el inicio de la obra de reparación de techos y parte eléctrica se demoró y aun faltan como mínimo unos 90 días para que el establecimiento educativo este en condiciones.

Esta situación se agrava porque las escuelas que el año pasado les prestaron aulas las han ocupado y desde la Jefatura Distrital aun no definieron como deben manejarse.

Con tristeza y preocupación, la Directora de la Escuela Nº 7, Liliana De Vincenzo habló con BTI y nos contaba que son varios los padres que pidieron el pase para llevar sus chicos a otras escuelas, que no pueden decirle a los alumnos donde deben concurrir la semana próxima y que el solo pensar en lo vivido en el 2016 los llena de angustia, porque entre otras cosas, los niños no tuvieron ningún acto escolar, con lo importante que es el sentido de pertenencia para desarrollar la tarea educativa.

¿Cómo está el avance de la obra teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo?

“El día 8 de Febrero recibí la notificación de que la misma empresa que había sido adjudicataria y que había tomado el inicio de la obra el año pasado cuando estuvieron dos semanas, por cuestiones de orden burocráticos, tal vez políticos y al día de hoy 13 de febrero es el día que la empresa retoma sus tareas, comenzando con la parte de planta baja, de toda la instalación eléctrica nueva, la parte de cielo raso porque también hay deterioro y hay mucho deterioro en lo que es el SUM el salón de usos múltiples o el salón de actos viejo de la escuela 7″.

¿Pero aun falta el techo, como van a hacer para dar clases?

“Este fin de semana largo estuvieron trabajando con la parte de instalación eléctrica, pero aun falta todo lo que es el primer piso la parte de techo, que no se comenzó, estamos en contacto directo todos los días con las personas encargadas de la obra, nos dicen que hoy, que mañana, pero en realidad todavía no se comenzó y en este momento en planta baja están trabajando o sea que no tenemos la escuela en condiciones, yo estoy poniéndolo en consulta tanto al jefe distrital, como la inspectora de área que es la señora Noelia Yaques, porque en realidad más allá de esta posible medida de fuerza para el día lunes y martes, pero tener la escuela en condiciones en cuanto a nivel higiene también implica mínimamente un día de trabajo, esto hace que este estemos trabajando en condiciones incomodas, porque no podemos informarles a los padres en qué condiciones empezaríamos el lunes, el miércoles o jueves, el día del inicio de clases”.

¿Cuánto dicen que falta para que este lista la escuela?

“El reinicio de obras se dio el día 13 de Febrero y el contrato habla de noventa días de trabajo. Las autoridades del Consejo Escolar supervisan eso mas la Dirección Provincial de Infraestructura”.

¿Cuánto los ha afectado todo esto?

“La escuela está perdiendo matricula porque con dolor uno otorga libremente el pase a cualquier familia cuyos hijos acceden a estudiar en otra escuela, pero esas familias seguramente lo hacen con dolor y para nosotros también es doloroso otorgar el pase a un alumno por estas condiciones, que elijen realmente la certeza y la seguridad de estar en un establecimiento en otras condiciones edilicias”.

¿Desde cuándo vienen con problemas en el edificio?

“Entre las versiones callejeras uno ha podido escuchar que hay personas que invocaban porque al recibir subsidios no habíamos reparado el techo y este techo en oportunidad de último subsidio que se recibió en el 2014, el techo en ese momento tenía ciertas dificultades que venían siendo reparadas por los contratistas que el Consejo Escolar adjudicabas por licitación y que continuaban con reparaciones mínimas, pero indudablemente este es un proceso que en algún momento se deterioró y que coincidió con que sea entre el 2015 y 2016”.

¿Crees que la intendente se equivocó en no usar el fondo educativo?

“La semana pasada estuvimos reunidos con la señora Intendente y ella en cierta forma nos pedía disculpas porque es como que ahora entiende en el tiempo de su ejercicio que lo podía haber hecho, que lo está haciendo con otras escuelas, pero bueno la situación de escuela Nº 7 es esta, hoy con la incertidumbre de donde van empezar todos los chicos o en que modalidad”.

¿Dónde empiezan los alumnos de la Escuela 7 y 8 las clases?

“Desde el día 13 de Febrero estamos poniendo en consulta esto y la última respuesta que tuvimos es que continuaríamos en las mismas condiciones que el año pasado, pero al hablar con cada uno de los directivos de esos establecimientos donde nosotros estábamos, ellos no tienen esa notificación y sí están previendo hacer uso de esas aulas, porque en ningún momento esas aulas fueron salones ociosos.”