Limitan por Ordenanza la instalación de supermercados chinos

En la sesión del HCD de este martes 21 de junio, los concejales trataron y aprobaron sobre tablas modificaciones en la Ordenanza de habilitación de comercios, con el objetivo de limitar la instalación de supermercados de origen chino.

Dicha Ordenanza, aprobada en el 2010, contiene diferentes ítems para ordenar el comercio y que sea equitativo. Evidentemente estaba incompleta y permitió que al menos media docena de supermercados se instalen en los últimos años, esto encendió la alarma del Centro de Comercio y luego de varias reuniones con el Departamento Ejecutivo se plasmaron una serie de modificaciones en las distancias entre los negocios por tamaño y por zona.

Si bien publicamos en esta nota la Ordenanza, los cambios aprobados son los siguientes, en la zona del microcentro no se habilitarán mas supermercados de los considerados grandes, la medida está establecida en metros cuadrados cubiertos completos incluyendo sala de ventas, deposito y cámaras de refrigeración.

Fuera del microcentro se extienden las distancias entre ellos, para los más chicos de 100 metros pasa a 300, en los medianos de 200 a 500 metros y los grandes de 300 a mil metros, o sea un kilometro entre uno y otra.

Las modificaciones realizadas son un parche, que necesitará de un estudio permanente del mercado en general y continuar analizando actualizaciones de esta Ley que requiere de un trabajo permanente para mantenerla vigente.

El tratamiento en el recinto comenzó con la palabra del concejal oficialista Carlos Olmos, quien expresó; “Deseo manifestar que este proyecto de modificación del artículo 14 viene acompañado de un reclamo que pidió el Centro de Comercio y la Cámara de almaceneros también donde a raíz de la proliferación de futuros locales. Ellos vieron con mucha inquietud que Baradero está saturado en ciertos sectores por comercios el cual habría que regular para poder proteger el comercio existente y poder darle una mayor cobertura aquellos comerciantes de barrios que tiene su mini mercado y se ven afectados por estas cadenas. Solicito si se podría hacer el tratamiento sobre tablas para modificar el artículo de la ordenanza en cuestión.”

Luego de la lectura del proyecto, los ediles de otros bloques fundamentaron su posición donde todos coincidieron en que hubieran preferido estudiar las modificaciones en comisión para luego en un despacho unánime aprobarla. También expresaron que se trata de parches y que es necesario un trabajo continuo sobre la misma.

“Queremos decirles lo que siempre pensamos nosotros, que estamos a disposición de lo que es mejor para Baradero, lo que no nos gusta lo vamos a decir públicamente, me hubiese gustado que en forma conjunta hubiésemos hecho una elaboración del proyecto con todos los bloques presentes- vamos acompañar, pero nos hubiese gustado que sea de forma- porque queremos que los comerciantes de Baradero sigan trabajando y que mantengan la fuente de trabajo, pero muchos comerciantes conocidos tuvieron que cerrar sus puertas hace un mes atrás o dos porque les pusieron cerca de la estación un supermercado y nadie los amparo, medio tarde, pero hagámoslos por los que están y de este bloque vamos a cambiar que se reforme la medida como lo presentó el bloque de Cambiemos”. Dijo Juan Domingo Morales del FRP en su alocución.

El concejal Bruno Di Pasqua, expresó al respecto; “Seguramente hoy va a salir aprobado este proyecto, pero creo que como lo manifestamos abajo esto va hacer un parche, un remiendo, sería bueno que a partir de ahora empecemos a trabajar en una ordenanza superadora sobre todo lo que va a ser habilitación de comercio. Si bien este va a ser un aporte del legislativo en este momento, creo que también de parte del poder ejecutivo debería haber una profunda inspección de parte de inspección general, secretaria de trabajo y bromatología con todos los supermercados asiáticos que han abierto últimamente porque sabemos que las desprolijidades son muchas.”

El bloque carossista, quienes son autores de la ordenanza vigente, dejaron en claro, por medio del edil Esteban Sanzio, que ellos hubieran preferido trabajar en conjunto las modificaciones y pidieron que se limiten las habilitaciones hasta que se promulgue; “Creo que vale la aclaración que hizo el Concejal Olmos- que de hecho también lo hicimos en la reunión previa a subir- por lo que se había generado de lo que se llevó a cabo en labor esta mañana hasta el momento de la reunión, con las posiciones políticas que existían para llevar adelante y aprobar o no aprobar esta ordenanza, creo que vale la aclaración porque todo el Concejo Deliberante había decidido esta mañana pasar este proyecto a una comisión. Hay una modificación ahora pedida por uno de los bloques, la postura nuestra y se la habíamos hecho saber a la gente del Centro de Comercio siempre fue la misma, lo único que habíamos cambiado era en los tiempos en la que se iba a discutir, nosotros como dijimos en su momento y como lo hicimos también en su momento cuando fuimos gestión de gobierno siempre hemos defendido no solo el trabajo, sino también el comercio en nuestra ciudad- con aciertos y con errores- tapando parches o no tapando parches, mirándolo en lo que pasaba en la coyuntura de ese momento o con la posibilidad o la necesidad de trabajarlo por delante, siempre desde este bloque y cuando fuimos gestión de gobierno estuvimos en la misma posición, por eso hoy para nosotros ese no era el debate, el debate se generó si se trataba sobre tablas o no se trataba, aceptamos el tratamiento sobre tabla, vamos aprobarlo, vamos a ir para adelante simplemente dejar nuestra postura para tratar cualquier tipo de eficacia que se podía haber generado sobre este tema. Nosotros habíamos planteado en la reunión previa a la sesión, que lleva un tiempo poder promulgarla la ordenanza más allá de que se vote hoy, de buscar una alternativa para que directamente se limite todas las habilitaciones que venían por delante hasta que esto sea promulgado, que pueda tomar el compromiso el Secretario de Gobierno que si hoy sale aprobado y mañana pasa al Departamento Ejecutivo ya se ponga en funcionamiento para que todo lo que se ha generado tenga efecto.”

Ordenanza Modificación

VISTO, la situaciónn económico–Laboral que atraviesa nuestra ciudad y

CONSIDERANDO

Que existe una gran inquietud del Centro de Comercio y la cámara de Almaceneros por la protección de los actuales comercios y las fuentes de trabajo que generan.

Que el posible cierre de las fuentes de trabajo lleva también a una disminución de la capacidad de consumo, sobre todo de alimentos y de bienes de la canasta básica familiar.

Que por estos días se ha notado una fuerte proliferación de locales comerciales en el radio del micro y macro centro, tanto de Supermercados, Minimercados y Autoservicios destinados a la venta mercaderías y alimentos.

Que, la instalación de estos comercios traen aparejado una disminución de las ventas en los ya existentes en nuestra ciudad, con la posibilidad del cierre o la perdida de fuentes de trabajo actuales.

Por ello,

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE del Partido de Baradero sanciona con fuerza de ley la siguiente

ORDENANZA

Articulo 1 º : Modifíquese el Artículo 12º de la ordenanza 4399/10 agregándole el inciso “e” que quedara redactado de la siguiente manera:

Dentro de la zona denominada Microcentro Comercial no se permitiran:

“e) Supermercados categoría C2 y C3 según lo descripto en el articulo 13º de la presente”

Articulo 2 º : Modifíquese el artículo 13 que quedara redactado de la siguiente manera:

“ Articulo 13 º Comercios fuera de microcentro comercial

Para la habilitación de locales comerciales FUERA de la zona del Microcentro comercial, el cual se encuentra definido en el Art. 3 de la presente, se tomaran en cuenta las actividades comerciales solicitadas para su habilitación, las que no podrán tener superposición con otros comercios ya existentes.

Y también se deberá tener en cuenta las categoría de comercio, establecidas por el articulo 4º de la presente ordenanza (C1, C2 y C3), que toma como referencia la superficie del comercio.

Las nuevas habilitaciones tendrán que respetar las siguientes distancias para poder ser dada de alta.

C1: No se podrán habilitar a una distancia menor de 100 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C1) y del mismo rubro o actividad

C2: No se podrán habilitar a una distancia menor de 200 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C2) y del mismo rubro o actividad

C3: No se podrán habilitar a una distancia menor de 300 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C3) y del mismo rubro o actividad

Para las nuevas habilitaciones de los rubros Supermercados, Minimercados y Autoservicios se tendrán que respetar las siguientes distancias para poder ser dada de alta.

C1: No se podrán habilitar a una distancia menor de 300 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C1) y del mismo rubro o actividad

C2: No se podrán habilitar a una distancia menor de 500 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C2) y del mismo rubro o actividad

C3: No se podrán habilitar a una distancia menor de 1000 metros de otro comercio habilitado de su misma categoría (C3) y del mismo rubro o actividad

Articulo 3 º : Instar al D.E.M para que a través de una entidad independiente o Universidad reconocida se realicen los estudios previos para la confección de un coeficiente de saturación comercial, basados en la población existente, su capacidad económica y las superficies comerciales habilitadas en los diferentes rubros, que sirvan de marco regulatorio para la habilitación de nuevos comercios

Articulo 4º: De forma