Linfoma. Síntomas y tratamiento

El linfoma es un tipo de cáncer que ataca al sistema linfático y se detecta mayormente en adolescentes o personas mayores de 50 años.

En nuestro país su sintomatología para la detección temprana no está muy difundida, por esa razón pacientes y familiares, junto a profesionales, trabajan para concientizar sobre esta enfermedad.

Entrevistamos a la Dra. Adriana Larghi quien informó en forma clara y simple todo lo vinculado con el linfoma;

¿Qué es el linfoma?

“El linfoma no es un sola enfermedad, reúne un grupo de enfermedades, porque tiene que ver con un tumor del sistema linfático- un sistema de defensa que tenemos- y como está presente el sistema linfático por suerte en todo el cuerpo, porque nos defiende de los agentes extraños y demás, los síntomas por ahí están relacionados a la localización”

¿Cómo se detecta, cuales son los síntomas?

” Lo más común es encontrar un ganglio, que no es cualquier ganglio, si tenes angina o problemas en una muela probablemente tengas ganglios inflamados en la garganta, no es infrecuente, es como funciona normalmente, la diferencia es que en estos casos hay una infección en general visible, es un ganglio doloroso, inflamado, que crece rápidamente y bueno superada la infección vuelve a su tamaño normal, desaparece el dolor y la sintomatología; en cambio el ganglio del linfoma lo que te hace sospechar es su persistencia en el tiempo, la falta de dolor, la falta de una infección relacionada que lo haya originado, no es cualquier ganglio, localizaciones poco habituales como son las axilas, el codo, hay lugares como la ingle o la garganta donde es muy frecuente y mas en chicos- no es tan llamativa-la característica, la palpatoria del ganglio, el tipo de dureza, si se desliza o no se desliza sobre la piel, son todas cosas que hacen orientar si el ganglio es inflamatorio o puede corresponder a un linfoma.

Como el sistema inmune esta en todo el organismo depende de otras localizaciones como puede ser en la piel, el sistema nervioso, el vaso sanguíneo que es parte también del sistema inmune, el vaso es un órgano que se encuentra en el sector izquierdo del abdomen y a veces siente como una pesadez o la sensación de que uno se llena rápido cuando come- como que le quita lugar al estomago- y entonces con poquito que uno come se llena”.

¿Cómo es el tratamiento?

“El linfoma se le dice bimodal es decir como que hace un pico en la adolescencia, después se tranquiliza y vuelve hacer otro pico en la edad adulta- aproximadamente entre los 50 y 70 años-. Hay un gran grupo dentro de los linfomas que se distingue del resto porque tiene un tratamiento distinto que es el linfoma hodgkin que es un tipo, que el tratamiento anda muy bien y lo que no son linfoma hodgkin se lo denomina justamente no hodgKin, de esos hay varios sub tipos, uno de curso mas indolentes, otros de cursos más agresivos, pero todos tienen algún tratamiento, lo que se hace hoy en día depende de la localización, a veces se usan rayos, se usa quimioterapia, si esta en un solo lugar puede ser un tratamiento focalizado a eso que suele ser la radio terapia, si esta en más de un sitio se usa la quimio y desde hace unos cuantos años se usa la inmunoterapia, que eso cambió también mucho el pronóstico de la enfermedad. Lo más frecuente la combinación de quimio e inmuno terapia que se denomina inmuno quimio terapia justamente. Cada tumor tiene como una etiqueta que es propia del mismo- algunos lo tienen y otros no- y en algunos casos se ha desarrollado un anti cuerpo que se dirige específicamente hacia esa etiqueta o sea que es un tratamiento bastante dirigido, el tema de la quimioterapia es que suele tener efecto sobre todo el organismo, no solamente sobre el tumor que queres tratar, en cambio la inmuno es como que se dirige nada más hacia esa parte y respeta un poco el resto.

¿Hay manera de prevenirlo?

“La detención precoz como cualquier otro campo de la oncología, es importante. Hay ganglios que están al alcance de la palpación que son los que siempre buscamos en las consultas, que son los del cuello, la axila, la ingle, el vaso que es como si fuera un ganglio mas y después hay ganglios que los tenemos que ir a buscar con imágenes, por ejemplo hay ganglios dentro del tórax, por lo cual se requiere desde una simple placa hasta una tomografía o una resonancia- depende cual estas buscando- y en el abdomen los mismo, hay ganglios a lo largo de la aorta, no son lugares accesibles al examen físico y con el desarrollo de las imágenes y demás, permiten también un diagnostico más acertado y más precoz, porque una vez que diagnosticaste un linfoma también tenes que ver cuánto esta expandido en el cuerpo”.

¿Qué sintomatología nos ayudaría a la detección temprana?

“Una es a la aparición de los ganglios con esas características, no se asuste ante cualquier ganglio -sobre todo si está cursando un cuadro infeccioso- es habitual que aparezcan, si desapareciera la infección y persiste en el tiempo, es llamativo, si tiene una localización un poco atípica por ejemplo en la axila es poco frecuente, el tamaño, si es voluminoso, si mide más de 3 cm también llama la atención y después características generales. el adelgazamiento sin habérselo propuesto, sin hacer una dieta o una actividad física, la sudoración no relacionada a la actividad física, una sudoración más que nada nocturna, la falta de apetito y la fiebre persistente en el tiempo, sin un cuadro infeccioso que la origine, en general es vespertina, todas esas cosas hacen que nos llame la atención y nos hace pensar que no estamos frente a una infección”.