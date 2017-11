Lischetti: “habrá internas en el Partido Justicialista de Baradero”

Juan Cesar Lischetti, militante justicialista y miembro de la UOCRA, quien en agosto fue a internas contra Aldo Carossi, confirmó que se ha presentado una lista local opositora para participar en las elecciones del PJ a realizarse en 17 de diciembre.

Dicha lista que aspira a renovar el peronismo local que desde hace 25 años está en manos del Carossimo estará encabezada por Juan Ramos, acompañado por Leonardo Peris y varios nombres más, entre ellos Lischetti, provenientes de distintas agrupaciones.

¿Cómo vez las elecciones internas del Partido Justicialista?

“Lo que está sucediendo es algo que se veía venir, que se avizoraba, tiene que haber una autocritica de parte del peronismo, tiene que haber un nuevo rumbo, tienen que aparecer caras frescas-tanto a nivel provincial, como a nivel local-. Me parece que es sano y muy bueno el debate y que haya internas, yo en estos días por los medios de comunicación estuve siguiendo un poco lo que tiene que ver a nivel provincial y va haber mínimamente tres o cuatro listas, entonces esto, esto también es muy bueno, yo creo que es muy sano”.

¿En Baradero hubo autocritica dentro del PJ?

“No sé si del lado de Carossi hay alguna autocritica, la verdad que dudo- y esto me hago cargo de lo digo-, yo lo dije una vez que terminaron las PASO que los peronistas íbamos a tener que ponernos los pantalones largos y empezar a ver qué peronismo queremos para Baradero, Alsina, Portela y Santa Coloma. También dije que después del 22 de Octubre yo iba a ser uno de los que iba a tratar intentar unificar el peronismo o tratar de empezar a buscar nuevas alternativas para poder realmente cambiarle un poco la cara y en eso estamos, es muy posible que en Baradero- creo que hace años que no ocurría-va a haber internas en el partido justicialista”.

¿Quienes encabezan esta interna local después de tantos años?

“De un lado calculo que Aldo Carossi conformará su lista, calculo que el pretenderá seguir siendo el candidato y por el otro nos hemos juntados algunas agrupaciones, en las cuales quienes encabezan la lista como presidente y vicepresidente del partido son Juan Ramos y Leonardo Peris, yo soy primer congresal titular y además ocupo algunas de las secretarias, en realidad si el peronismo tuviera una casa partidaria donde pudiéramos dar el debate, donde los afiliados puedan concurrir, donde los afiliados puedan dar su opinión y como el peronismo de Baradero hoy está en manos de una persona y un personalismo, lamentablemente los que podemos nos juntamos con compañeros de otras agrupaciones y en las casas particulares o en alguna que otra agrupación nos damos la discusión y decidimos conformar una lista de militantes que no coincidimos con Aldo y con su forma de conducir el partido y queremos tener la posibilidad de darle batalla y si eso nos permite por ahí llegar a un triunfo seguramente buscaremos fundar una casa del partido que es algo que yo y muchos peronistas venimos criticando desde hace mucho tiempo, donde para las próximas elecciones se dé un debate sano y podamos participar todos los peronistas del partido de Baradero, me parece que es lo más lógico”.

¿Vos anunciaste que ibas por el recambio del peronismo baraderense y te mantuviste a pesar de las criticas?

“Al día siguiente de haber terminado las elecciones tome mi teléfono y empecé a llamar a los compañeros planteándole lo que había dicho públicamente que después del 22 empezaba un nuevo camino donde teníamos que tratar de o unificar el peronismo con un criterio real o había que ir a internas para tratar de cambiarlo. A partir de allí empezamos a tener reuniones con diferentes compañeros, yo siempre dije que no me interesaban los lugares, ni tenía apetencias personales en cuanto a que lugar me tocara, yo lo que trato de hacer es construir y me parece que es la forma y el momento de empezar a hacerlo”.

¿Ya está todo listo, presentado, Cuando son las internas?

“Las internas son el 17 de Diciembre, se presentaron avales, hoy había que presentar la lista y a partir de allí el 17 de Diciembre son las elecciones, obviamente quienes pueden votar y elegir a las autoridades del partido son los afiliados. Hay algo que nos ha llamado la atención, por eso digo que el partido merece un recambio, hay muchos peronistas históricos- que creían que estaban afiliados- y que hoy no aparecen en el padrón”.

¿Que análisis haces de la derrota en las legislativas a nivel local?

“El peronismo, al menos el peronismo local, se construyo desde una mirada sosegada y la concentración de poder, el egoísmo personal, no permite que uno diga me equivoque o hice las cosas mal. Fuimos a unas PASO por el problema de unidad dentro del peronismo y hoy Aldo Carossi está diciendo que no va asumir, que su candidatura ha sido testimonial, entonces desde ese lugar ya me parece que los personalismos y los egos, no dejan que uno asuma un rol critico, que realmente no solo complica al peronismo, complica a la ciudadanía. Hoy el peronismo ha tenido una de las derrotas mas importante en la historia del peronismo de Baradero, habiendo terminado en el 2015 con casi 9.000 votos, votaron 4.500 personas en la legislativa que acaban de pasar, donde una agrupación que gobernó durante 25 años, por el residual logro meter dos Concejales, que era una de las discusiones que habíamos tenido en su momento, cuando al sector que yo integró podíamos haber sido tildados como traidores por esa concepción del que gana conduce y el que pierde acompaña cosa en la que yo jamás creí, a mi me parece que las uniones tienen que ser concepción”.

¿Qué concepto tenes sobre Guillermo Oliveri, a quien muchos peronistas lo ven como el candidato del PJ en Baradero para el 2019?



“La primera persona a la que llame después de terminadas las elecciones fue a Guillermo Oliveri, fue la primer persona con la que hable por teléfono, fue la primer persona con la que me reuní y fue la primer persona con la que empezamos a tratar de empezar a hacer una autocritica de lo que había ocurrido en Bardero y obviamente una de las persona a la que escuche atentamente porque me parece una de las personas más potables y más valiosas que han llegado a la política de Baradero, creo que tiene las condiciones claras acorde a su militancia, su hoja de ruta, para ser la renovación que se espera con vistas a el 2019”.

¿Algunos te criticaron por no sumarte a la lista de Carossi, por no aportar a la unidad, que les decis?

“No hay unidad posible dentro del partido, porque quien está a cargo hoy del partido-mas allá de que no exista una casa- no abre las puertas para que haya una discusión real de base, donde podamos consensuar un recambio real y verdadero, entonces en ese ámbito no te dejan otra alternativa que ir a confrontar. Por ahí los candidatos del peronismo avizorando el 2019 en una interna vuelvan a ser tres o cuatro en vez de uno, y después confluyan en una lista unidad, después de haberse llevado adelante las internas que eso es lo que siempre debería primar, pero con un concepto real, con un concepto verdadero, no con esta forma de imposición que se han vivido durante los últimos 10 o 12 años en el partido de Baradero, esa es mi visión y obviamente que vamos a dar la batalla como siempre lo digo, prefiero perder a morir de rodillas.”