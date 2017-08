Lischetti: “la realidad marca que las diferencias con Carossi siguen existiendo”

El alsinero Juan Cesar Lischetti, que por primera vez encabezó una lista con un proyecto político propio, logró un importante apoyo popular que le permitió obtener la minoría en la lista ganadora del Frente Unidad Ciudadana.

Si bien Juan está contento por el acompañamiento de la gente, a horas de finalizada la interna, reconoce que tiene dudas en sumarse a la lista del carossismo, porque las diferencias se mantienen y cree que el vecino que lo apoyó votó por un proyecto distinto.

A pesar de su sentir, sabe que responde a su grupo y con ellos decidirán los pasos a seguir;

¿Están satisfechos con el resultado de la elección?

“Realmente estamos felices, queremos saludar y agradecer a todo ese grupo de vecinos, amigos, familias, que trabajaron durante todo este tiempo poniendo lo mejor, poniendo ganas, tiempo, la verdad que estamos orgulloso del espacio que hemos conformado y obviamente de haber logrado lo que logramos ayer, la verdad que estamos muy feliz”.

Si bien uno aspira a ganar, creo que estos votos son importantes para la construcción de este espacio, ¿estás de acuerdo con eso?

“Yo siempre manifesté que nuestra vocación era la de construir un espacio realmente a futuro, que lo que estábamos haciendo era construir un camino y lo empezamos a andar y la verdad que nos encontramos con muchas cosas buenas, nos fue enseñando, nos fue haciendo crecer, nos fue enriqueciendo, nos fue dando fortaleza como grupo y ayer yo creo que el resultado de la elección fue la demostración de ese trabajo que fue extenuante, cansador, pero muy lindo”.

El clásico de la “Villa” estuvo muy parejo, ¿Como lo viviste?

“La verdad que en nuestro pueblo la elección estuvo ahí, estuvo voto a voto. A mí me enorgullece haber podido dar esta pelea y haber logrado lo que logramos, hubiese sido mucho más grato haber triunfado, pero bueno estuvimos ahí a un pasito”.

¿Lograron el espacio de la minoría, como se hace para dejar atrás las diferencias?

“Cuando nos pedían que nos sentáramos en una mesa de dialogo las diferencias siempre estuvieron, sino no hubiéramos ido a una interna, entonces obviamente hoy habiendo logrado el lugar de la minoría yo siempre dije que para nosotros la doctrina era como la constitución nacional y la ley dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña y nosotros vamos a estar dentro de ese terreno, pero la realidad marca que las diferencias siguen existiendo, porque no ha cambiado absolutamente en nada, en estas horas.

Ayer lo hablaba con nuestros compañeros en la agrupación tanto en Alsina, como en Baradero y la verdad que nosotros teníamos una euforia enorme por el logro, sabemos el sacrificio que nos costó llegar hasta donde llegamos, que la ciudadanía haya creído en nuestra palabra, porque lo único que le pudimos contar al vecino, porque jamás hemos sido gobierno, fue simplemente nuestra palabra, tratar de mostrarles de que había cosas que se podían hacer, de que había un camino distinto y la verdad es que sinceramente desde ese lugar nos sentimos muy orgullosos de lo que conseguimos, porque convencer a 1.600 vecinos, con la palabra, con recursos propios y con caminar, caminar y caminar y el boca a boca, el cara a cara. Hoy el resultado nos pone en un lugar dentro de la lista que ganó, pero nos pone en una disyuntiva en ese vecino que nos acompañó”.

¿Vos sentis que la gente te votó buscando un espacio peronista diferente al de Carossi y eso te genera dudas?

“El vecino común hoy por hoy ha cambiado su visión de las cosas, yo no creo más en ese voto cautivo, a mí me parece que el voto de la gente hoy va vinculado realmente hacia lo que le gusta, hacia lo que realmente lo representa y esto no quiere decir que mañana Juan Lischetti o quien fuera de nuestra lista que pueda ir en la lista de Carossi vayan a arrastrar esos 1.600 votos hacia el espacio. Porque la verdad que es que sí te terminan votando a vos más allá de que son peronistas, al mismo tiempo están votando una forma distinta de enfrentar la política.

A mí me encanta eso que el voto no sea cautivo, porque a veces con eso del voto cautivo y esto lo digo como ciudadano, nos han metido en cada bretes, por el hecho de ir detrás de un candidato que va en otra lista, entonces me empieza a gustar mucho eso de que realmente prime el proyecto, de que realmente prime la propuesta, de que prime la palabra, más allá de quien sea la persona o el candidato que vaya en lista. Entonces esas cuestiones son cuestiones que debemos darle valor, vemos que el electorado ha cambiado de manera importante”.

¿Qué es lo que piensan hacer?

“Yo siempre dije que en nuestro espacio hay mucha pluralidad, que todos tienen voz y voto, desde mi punto de vista, yo tengo muchas dudas, muchas disyuntivas, pero obviamente siempre lo que prima es la pluralidad, así que de esa manera lo decidiremos en los próximos días cuando nos sentemos, charlaremos, hablaremos, pero yo creo que nosotros también les debemos respeto a esas personas que nos dieron su voto, a esas personas que creyeron en nuestra palabra y si hay algo que yo siempre he tratado de defender en esta campaña ha sido el hecho de volver a recuperar eso, volver a recuperar la pluralidad, volver a recuperar la palabra, volver a recuperar la confianza y yo creo que esas pequeñas cosas son las que empiezan hacer de que la gente empiece a creer.”