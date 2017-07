Lischetti: “Me voy a jugar el cuero de verdad en defensa de los intereses y bienestar de la gente”

El martes por la noche, en el Club Deportivo Alsina, se llevó a cabo la presentación de la lista del Frente Unidad Ciudadana.

Ante un marco de más 250 personas y mucha alegría, se presentó la Lista 4 de Unidad Ciudadana.

Políticos de diferentes lugares se llegaron hasta Alsina para acompañaron a Juan Lischetti y a los integrantes de la boleta, entre otros, estuvieron presentes, el candidato a Diputado Mariano Pinedo, la candidata a primer Concejal y ex Senadora Marina Moretti de San Andrés de Giles, los ediles de Giles Facundo Ballesteros y Maria Laura Branchini.

También participaron, Fernanda Díaz Pre candidata a Diputada, junto al Diputado Nacional Adrián Grana.

Una excelente organización donde no faltó ningún detalle, mesas decoradas, buena disposición de los invitados y hasta se entregaron souvenirs compuestos por un casquito amarillo y el numero de la lista.

Cada uno de los candidatos de esta lista formada por muchos jóvenes, le habló a los presentes y en el final Juan Cesar Lischetti, se presentó como candidato frente a sus amigos y vecinos de Alsina, donde ratificó los motivos que lo impulsan a este importante desafío de derrotar al carossismo proponiendo una renovación del peronismo a nivel local.

Juan, habló con BTI sobre esta noche especial y se explayó contando los motivos que impulsan al grupo y a el en particular a ingresar en la política partidaria

¿Cómo viviste la presentación de lista, el primer acto como candidato?

“Con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con esa cuestión de la primera vez que conlleva un montón de sueños y esperanza, así que estamos bien, muy contentos por haber llegado hasta este lugar y hasta estos tiempos.

Es una decisión en primera instancia personal que mis compañeros realmente han acompañado, es parte de lo que vamos a hacer nosotros si realmente tenemos la oportunidad que nos de el vecino de entrar al Concejo, nosotros queremos representar no solamente a todo el partido de Baradero, sino a los pueblos de Santa Coloma, Portela y Alsina y creo que es una forma de empezar a mostrar la política desde otro lugar, desde los lugares donde realmente en los últimos años han sido olvidados y abandonados y es allí donde vivo, resido, es mi lugar en el mundo y la verdad que lo hago con mucho afecto y con mucho cariño. Fue importante poder hacer esta presentación de mi espacio en mi querido pueblo, el martes a la noche en el Club de Alsina junto a muchos de mis vecinos”

¿Cómo te definirías?

” Un vecino común, trabajador, apasionado con las cosas que decide, responsable, con muchos proyectos, con una visión de construcción plural, donde cada una de las personas que ocupan nuestra lista son hasta mejores que yo, pero cada uno de ellos tiene voz y voto, la verdad me considero un tipo de barrio que gusta de los amigos, la familia, una persona común de las que estamos acostumbrados a ver todo los días”.

¿Por qué uno de los slogan que usas es “un trabajador en el concejo”?

“El 80 % de la población es trabajadora, entonces desde mi lugar voy hacer lo que hago a diario, ocuparme por mis compañeros, por los vecinos, no sé si hay una categoría del porque, creo que es lo que me moviliza, yo estoy dentro de UOCRA soy un delegado gremial, me movilizan las injusticias, me moviliza la defensa del derecho, de la misma manera me moviliza la defensa de los intereses de los vecinos del partido de Baradero”.

¿En que se diferencian de los que hoy ocupan una banca o aspiran a llegar al Concejo?

“Nuestra intención no es solo la de convencer, sino también la de enamorar al vecino, que el vecino entienda que realmente desde este lugar va a haber alguien que en el Concejo los va a representar de verdad, que se va a jugar el cuero de verdad en defensa de sus intereses y del bienestar de cada uno de ellos, porque a veces me parece que cuando llegamos al poder nos olvidamos realmente que del otro lado tenemos vecinos y familias que sufren, que tenemos familia que pierden dignidad y por ahí lo defendemos a medias y terminamos defendiendo intereses partidarios o personales y no creo que sea yo solamente- me parece que hay muchas personas que sienten lo que siento yo-, me parece que ya es tiempo de empezar a poner cada cosa en su lugar y si tengo la oportunidad en el Concejo voy a ser el que va a dar el punta pie inicial para tratar de representar de manera real y responsable a los vecinos de todo el partido de Baradero y cuando digo todos incluyo a los vecinos de villas, dentro de cual está mi pueblo, que están a la buena de Dios y abandonados”.

¿Ustedes son un grupo que viene trabajando desde hace tiempo en lo social?

“Nosotros queremos conformar un espacio que vaya más allá de estas elecciones de Agosto y de Octubre de este año no importa cual fuera el resultado- si bien es importante para poder cambiar algunas cosas-, nosotros pensamos después de la elecciones, vamos a continuar estando presente con tareas solidarias, tratando desde algún lugar de poder cambiar esto que esta un poco desvastado que es la política a favor de unos pocos y en desmedro de unos cuantos, entonces desde ese lugar planteamos una estrategia propia empezamos a construir un espacio, que sinceramente cuando empieza esto no empieza como un espacio político, comenzamos hacer tareas solidarias en nuestro pueblo, cortes de pastos en los espacios públicos, después llegamos a las escuelas, después llegamos a las escuelas de islas, después llegamos algunos predios aquí en Baradero, empezamos con donación de medicamentos en mi pueblo de Alsina, en Portela, en Santa Coloma y desde allí de a poquito fuimos creciendo, hubo gente que se fue sumando y ahí fue tomando como un poquito más de cuerpo y fue primando una idea, encontramos afinidad y a través de esa afinidad empezamos a construir esto que hoy no pone en la enorme responsabilidad de ir a buscar un espacio dentro del Concejo para tratar de representar de la mejor manera posible a nuestros vecinos”.

¿Contanos algo más de vos, como persona y ahora político?

“47 años, casado, una hija, peronista, hincha de River y del Chevrolet. Mi pueblo Alsina es mi lugar en el mundo, si bien amo el partido de Baradero, a mí Alsina no lo cambiaria por nada.

Lo que me lleva a tomar la decisión de involucrarme en política es mi hija, yo pretendo un futuro mejor para mi hija, pretendo un Alsina pujante, un Baradero con oportunidades, que no les toque a nuestras futuras generaciones hacer lo que me tocó a mí que es subirme a un tren y terminar viviendo con 16 o 17 años en Buenos Aires, de perder el arraigo, los amigos, estar lejos de mi familia, todas esas cosas son las que me movilizan hoy y las que obviamente no voy a dejar ni en la puerta del Concejo, ni en la puerta del municipio al contrario voy a profundizar ese tipo de pensamientos.”