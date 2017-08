Lischetti: “Nosotros no vamos a integrar la lista de Aldo Carossi”

Si bien lo anticipó el mismo lunes posterior a las PASO, Juan Cesar Lischetti confirmó en una entrevista realizada por FM Diferente, que la lista que él encabezaba y que estaba integrada por diferentes agrupaciones, decidió no apoyar a Carossi en las elecciones de octubre, no haciendo uso del espacio que le corresponde como minoría.

El alsinero aclaró, que solo la Agrupación La Campora se sumará a la lista del Frente Unidad Ciudadana.

En lo personal destacó que tanto el cómo su grupo siguen avalando a Cristina Fernández de Kirchner y votarán al Frente en el ámbito nacional y provincial.

¿Decidieron si van a acompañar a Carossi en las generales de octubre?

“En cuanto a cambio no hay ninguno, en cuanto a que hemos hablado con el grupo sí hemos tenido dos reuniones una fue el viernes de la semana pasada y otra el martes donde cada uno esgrimió su posición, cual eran los motivos del acompañar o no acompañar, yo con mi grupo sostuvimos la palabra de lo que habíamos hecho en campaña y obviamente nosotros no vamos a integrar la lista de Aldo Carossi, sí lo va a hacer una de las agrupaciones que integraba nuestro espacio que era La Campora y bueno en ese contexto el frente de unión Federal, el peronismo militante y los gremios hemos decidido seguir construyendo con lo que venimos haciendo hace ya dos años, con la palabra, con la verdad, con volver a que el vecino crea y tratar de que el peronismo vuelva a recuperar su lugar.

Estamos con la vocación de querer conformar un espacio dentro de Unidad Ciudadana que tenga que ver con respetar el voto del vecino y recuperar el valor de la palabra y los valores en general esa es nuestra verdadera vocación de servicio”.

¿Sentis que si te juntas con Carossi traicionas a quienes te votaron?

“Yo creo profundamente que sí nosotros no pudimos lograr un entendimiento de lista de unidad, durante lo previo a las PASO, donde pudimos sentarnos a discutir, a dirimir, a ver cuales eran las cosas que pretendíamos para Baradero, no lo pudimos hacer. Hoy después de la pos campaña donde el grupo- que es el que camino las calles- dijimos que Carossi no nos representaba, que Carossi era el pasado, que Carossi había un montón de cosas que no había hecho y que había dejado que estructuralmente se destruyeran los pueblos y Baradero, cual va a ser mi rol hoy o el de cualquiera de los integrantes de nuestra lista dentro de la lista de Carossi, que le voy a ir a golpear la puerta al vecino y le voy a decir che bueno hola que tal como estás mira vengo a contarte que lo de Aldo no era tan así, la verdad que yo me equivoque, me perece que eso deja de ser creíble y no lo creíamos conveniente”.

¿Entonces La Campora va a apoyar a Carossi?

“Los compañeros decidieron irse, La Cámpora a nivel a nacional pedía la integración de la minoría en todos los distritos, yo desde mi lugar siempre dije que íbamos a construir un espacio plural, donde cada uno pudiera tomar sus decisiones- fue lo que hicieron los chicos-, el grupo que yo te digo no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en integrar la lista de Carossi y por ende los chicos van a seguir en su espacio, nosotros intentaremos seguir en el espacio que siempre estuvimos tratando de construir un espacio con plularidad, con palabras, con valores, así que bueno aquí estamos”.

¿La gente de Carossi dice que estan haciendo lo imposible para lograr la unidad?

“Yo quisiera que me digan donde queda el partido en nuestro pueblo, porque así vamos nos reunimos, opinamos, aportamos ideas, decimos lo que nos gusta, lo que no, así empezamos a construir un peronismo plural, que realmente le importe al vecino de Baradero, que realmente podamos construir un peronismo mejor. Ahora sí el partido es la Agrupación Carossi, que lo es desde hace 25 años, donde el dueño de la lapicera es el ex Intendente, lo sigue siendo, aparte la lista se conforman a su antojo, a mi me parece que eso es no respetar en primera instancia al peronismo y obviamente lo mas importante al vecino que nos es peronista”.

¿Crees que Carossi hoy no representa al peronismo de Baradero?

“Carossi fue el ganador de la interna de unidad ciudadana, pero sí vos contas el voto de todo el sector peronista que hoy esta disperso en diferentes agrupaciones llámese Juan Ramos, llámese Santiago Erroz, nosotros mismos, Peteco Morales, el MAC que son viejos peronistas que tienen muchos peronistas es el doble de lo que hoy sacó el Carosismo. A mí me perece que hoy el peronismo está en una encrucijada donde debe empezar a tomar protagonismo, debe empezar a constituirse como ese gran peronismo que vuelva a recuperar la palabra, que vuelva a recuperar la mística, volver a recuperar la creencia de ese vecino peronista que el peronismo le ha cambiado la vida a través de los años, entonces me perece que desde ese lugar debemos empezar a trabajar y obviamente tener como premisa el mejoramiento del partido de Baradero y los pueblos, el peronismo es eso, es solidaridad, es por el que más lo necesita y ahí es donde tenemos que llegar y que hace mucho tiempo que el peronismo no llega.

Sí vos me preguntas si Aldo Carossi es lo mejor para Baradero, gobernó los últimos años, así que para muestra falta un botón.”