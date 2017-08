Lischetti: “Nuestra construcción está basada en el respeto y en debate de ideas”

Juan Lischetti o Juan Cesar como lo conocen en su pueblo, encabeza la lista de precandidatos a concejales por el Frente Unión Ciudadana que junto a otras agrupación formaron para competir en las PASO, compitiendo contra el Carossismo y la Varadé.

Este grupo, viene trabajando de hace tiempo en Alsina, ayudando a personas e instituciones, destacándose por su simpleza y le defensa de los trabajadores.

Una característica destacable de Lischetti y su gente es el respeto hacia todo el arco político, ellos eligieron construir desde el consenso y el debate de las ideas.

A pocos días de la interna, dialogamos con Juan Cesar quien se refirió a este momento que está viviendo;

¿Como viene la campaña?

“La verdad que nos va muy bien, hemos podido hablar con el vecino, hemos podido llegar a sus casas, sentarnos, tomar un mate y la verdad que eso es lo más gratificante e importante más allá del resultado. Si estábamos buscando tener ese vinculo con el vecino de escucharlo y que empiece a confiar, que tenga confianza en algo que es algo que permanentemente decimos, por eso estamos en el buen camino”.

¿Se juega el clásico de Alsina en las PASO?

“Creo que sí, estamos jugando un partido nosotros dos, nacidos y criados en el mismo pueblo, con algunas diferencias marcadas en cuanto a la concepción de la política en cuanto a lo que uno u otro pretende, además estamos en la pelea con alguien que gobernó el partido de Baradero durante diez años”.

¿Imagino que debe ser conmovedor ver cómo trabaja todo el grupo unido en pos de un objetivo?

“Yo estoy con grupo de hombres y mujeres del cual me siento orgulloso, la verdad que cuando empezamos este proyecto lo empezamos con un grupo de amigos y después se fueron sumando compañeros, militantes, hay un grupo de mujeres, militantes y jóvenes que realmente son extraordinarios. Tengo un grupo de compañeros además que le ponen una voluntad, una impronta, porque como te lo digo siempre acá no hay nadie que banque la campaña, esto es todo a pulmón, a fuerza de esfuerzo y sacrificio, por ejemplo antes de ayer y ayer hemos estado obviamente con mis compañeros en Baradero y en Alsina poniendo las pancartas, poniendo los pasacalles hasta las tres de la mañana y todos al otro día nos levantamos a las cinco o a las seis tenemos que salir a laburar y la verdad que lo hacemos con un cariño, con un afecto, estoy muy agradecido de poder tener este tipo de compañeros y de amigos. Más allá de resultado o de lo que suceda la verdad que si había algún partido que teníamos que jugar era este y lo estamos jugando”.

¿Es importante remarcar que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo en lo social como un grupo de vecinos?

“Nosotros dijimos que empezamos a construir un camino, obviamente queremos hacer el mejor de los esfuerzos, entregar lo mejor de cada uno de nosotros para construir este espacio y que el vecino pueda creer y pueda sentir que de este lado hay gente común que sufre lo mismo que ellos, que siente lo mismo que ellos y que quiere para el partido de Baradero lo mejor, desde ese lugar nosotros estamos en esta carrera y desde ese lugar al otro de haber terminado las elecciones sea cual sea el resultado nosotros vamos a seguir trabajando”.

En lo personal me sorprendió gratamente el respeto que tienen por el otro, aunque piense distinto, algo poco común en estos tiempos

“Nosotros creemos que el vecino debe elegir no por la elección, sino que debe elegir por la construcción y me parece que más allá de que integremos el partido que integremos somos todos del partido de Baradero, obviamente cada uno de nosotros en esta elección pone de manifiesto cuales son sus cualidades, cuales son sus proyectos, desde que lugar, algunos le llegan más a la gente, otros le llegan menos, algunos son más fervorosos, otros son menos fervorosos, pero la verdad todos vivimos en el partido de Baradero y me parece que todos lo que vivimos en el partido de Baradero sentimos un sentido de pertenencia y de amor por nuestra tierra y realmente lo que debemos querer desde ese lugar es que les vaya mejor. Nosotros desde nuestro espacio jamás hemos sido agresivo, no lo vamos a ser, esa es parte de nuestra construcción, nuestra construcción esta basada en el respeto y en debate de ideas y una concepción de la política como la herramienta para generarle bienestar al pueblo, eso es lo que nosotros queremos”.

¿Se te nota feliz con el grupo y como llevan adelante la campaña?

“Si, y te puedo asegurar que mis compañeros son mejores que yo, eso te lo puedo asegurar.”