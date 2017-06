Lista única de Un País en Baradero

Hasta mediados de esta semana, existía la posibilidad de que hubiera internas entre Juan Domingo Morales y Bruno Di Pasqua, quienes terminan su mandato como concejales y desean renovar.

En la mañana del viernes, Di Pasqua y su grupo decidió bajarse por no haber llegado a un acuerdo para formar parte de la boleta con peteco y ante el pedido expresó de los referentes Massa y Stolbizer de evitar las internas, dieron un paso al costado hasta el 2019.

Juan Domingo Morales, habló con BTI sobre este tema y confirmó que no habrá internas;

“La orden que nos han bajado es que tenemos que unificar, llevar una sola lista. Vengo trabajando hace días para que Bruno Di Pasqua sea uno de los integrantes de mi lista, no se definió así porque el decía hasta hace dos o tres días que iba a ir a internas”.

¿No habrá internas entonces en Un País?

“No hay interna en Baradero porque la decisión de todos los dirigentes que hoy conducen Un País es que el candidato a primer Concejal sea yo”.

¿No creo a Massa le agrade que se divida su gente, vas a seguir hablando con Bruno para trabajar unidos?

“Yo estoy esperando hasta último momento, en realidad yo quiero tener un dialogo más con él, ayer estuvimos dialogando, me llamó un par de veces nos juntamos, acabo de hablar con gente que está con el para ver si nos sentamos nuevamente y podemos ir a decirle a Massa que se logró lo que quería para Baradero que es una lista de unidad”.

¿Qué pasa con las otras patas de este frente?

“Con el GEN ya hable, también hable con gente de Victoria Donda que están haciendo un trabajo social muy bueno.

Sobre el GEN habló directamente con el Diputado Leo Santiago, no me ha pedido lugares especiales, me dijeron que estaban para acompañar, me dijo que posiblemente vaya de diputado provincial por la segunda sección. Y también tengo un compromiso con la gente de Victoria Donda que es alguien de los barrios, quiero que me represente gente de los barrios para que le expliquen a la gente porque quiero renovar y porque después de un año y seis meses hoy me dan los números muy bien.”

¿Qué mujer ocupará el segundo lugar?

“El segundo lugar también está definido y es para una mujer que me acompaña hace 15 años en mi vida y es la que hace 15 años organiza mis papeles que es Mariela Greco, es una persona que es joven y la vamos preparando para que me ayude estos próximos años para ver si puedo ser el Intendente de este pueblo. El tercer lugar era para Bruno, pero ahora me encuentro con la noticia de que desistió”.