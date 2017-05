Llega otra edición de Exporock al Centro Cultural

Será el sábado 13 de mayo desde las 19:30 horas. En el patio central se expondrán distintas obras artísticas y luego será la presentación de las bandas musicales.

Exporock es movimiento, así lo definen sus organizadoras y el sábado 13 de mayo se realizará la segunda edición de este año. “El arte une a las personas, y eso es lo que realmente quiere hacer exporock”, indicaron desde la organización y agregaron: “Y no existe lugar más lindo, que florecer en este lugar que es el Centro Cultural que representa a la ciudad artísticamente. Somos parte de este suelo, de esta casa y de cada rincón de este lugar y juntos vamos a resplandecer y unir las almas por el amor al arte”.

El evento consta de dos partes, primeramente la apertura a las 19.30 horas. La entrada es por calle Malabia y los asistentes irán directo al patio central de Cultura. “Allí vamos a estar exponiendo nuestras obras, son muchas ramas de expresiones, fotografía, pintura, escultura, collage, artesanías, indumentaria, antigüedades, flores, también mucho arte decorativo y, música en vivo”, detallaron.

Además de las expresiones culturales y artísticas el público podrá disfrutar de una variada barra donde ofrecerán té y café, pastafrolas y pizzas con cerveza artesanal.

Para esta fecha estará la banda de Virutazo Tango, con acordeones y guitarras; y la pareja de baile del profesor Javier Miranda. Luego el artista cantante y compositor Sebastián Pacini, con un acústico imperdible. Seguirán con la proyección del video de la ciudad, llamado “La lluvia y el miedo”, un documental hecho por Lauro Barbi.

Y luego el rock con The Telearañas y Venta de Garage, dos bandas de rock de Baradero, Héroe de Rosario y la participación especial de Juan Novoa de Capital Federal.

“Un fiestón para todos y todas. No se lo pierdan, se van a divertir, a reencontrar, y reír mucho. Lo esencial es invisible a los ojos”, manifestaron desde la organización y destacaron: “Puntualidad así no me pierdo nada”.

Participantes

Pintura: María Laura Panzero,​ Victoria Gallo, Carolina Uffelmann,​ Leonel Pierotti, Jere Obaya,​ Constanza Maciel​, Lara Bonvissuto,​ Paola Meoniz​.

Collage: Gise Diaz​, Valeria Bezos, Dani Oricain.

Fotografía: Elio Navarra,​ Andrés Aprozov, Moony Cáceres, Carla Guasconi, Lulet Noseda Dombrecht.

Fotografía en vivo: Efrain G Photos

Arte Decorativo: Alejandra Amondaray

Diseño Gráfico: Dani Oricain

19.45 hs Virutazo Tango. Música instrumental de tangos, interpretados con acordeón y guitarra, acompañados por bailarines de Tango Javier Miranda e Ingrid Liva.

20.15 hs acústico de Sebastián Pacini.

20.45 hs Proyección del documental La lluvia y el miedo, de Lauro Barbi.

21.45 hs Música The Telearañas, Venta de Garage, Juan y Los Planetas, Héroe, Juan Novoa.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición impresa del viernes 05 de mayo de 2017)