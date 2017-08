Llega una nueva edición de los Premios Hugo

Se trata de la octava edición del galardón que distingue a la actividad del Teatro Musical en nuestro país. Conocé a todos los nominados.

Los Premios Hugo son una iniciativa de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, y fueron creados para distinguir todos los rubros, categorías y especializaciones del teatro musical en nuestro medio. En los últimos años se han desarrollado todas las especializaciones y desde diferentes ángulos participan artísticamente de la industria teatral.

La entrega de diplomas se realizara ellunes 28 de agosto a las 19 hs. se de desarrollarán en los estudios de la Televisión Pública Argentina. El día elegido para que se lleve a cabo la ceremonia principal de premiación es el lunes 11 de septiembre, y su transmisión también estará a cargo del canal estatal. El evento contará con la presencia de los nominados, invitados especiales y una alfombra roja repleta de celebridades.

A continuación, todos los nominados:

NOMINADOS A MEJOR MUSICAL

– Sugar – Cinelandia

– Crimen pasional

– Todas las canciones de amor

NOMINADOS A MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/ VARIETÉ MUSICAL

– Cuatro barrios

– Bossi Master Show

– Amado mío

– Voxpop y la fórmula del amor

– Mío! Martina y los Matorrales

NOMINADOS A MEJOR MUSICAL OFF

– Asesinato para dos

– El pacto

Las noches blancas

– Espumante de oriente

NOMINADOS A MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

– Alfredo Arias (Cinelandia)

– Marcelo Lombardero (Crimen pasional)

– Alejandro Tantanian (Todas las canciones de amor)

– Valeria Ambrosio / Willy Lemos (Amado mío)

– Manuel Wirtz / Emilio Tamer (Bossi Master Show)

NOMINADOS A MEJOR COREOGRAFÍA

– Gustavo Wons (Sugar)

– Elizabeth De Chapeaurouge (Amado mío)

– Ignacio González Cano (Crimen pasional)

– Luciana Russo (Cautiva)

NOMINADOS A MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

– Cristian Zárate (Crimen pasional)

– Diego Penelas (Todas las canciones de amor)

– Gerardo Gardelín (Sugar)

– Matías Chapiro (Amado mío)

– Damián Mahler (Jekyll & Hyde)

– Lorenzo Guggenheim (The Rocky Horror Show)

NOMINADOS A MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

– Belén Pasqualini (Christiane)

– Alfredo Arias / René De Ceccaty (Cinelandia)

– Santiago Loza (Todas las canciones de amor)

–Ariel Gurevich (Las noches blancas)

– Norberto Vázquez Freijo (Cuatro barrios)

NOMINADOS A MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

– Belén Pasqualini (Christiane)

– Pepe Cibrián Campoy (Lord)

– Luis Longhi (El regreso de Mario Cárdenas)

– José Tramontini Y Sergio Trevisonno (Contraseña, El Musical)

NOMINADOS A MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBROS Y/O LETRAS

– Marcelo Kotliar (Asesinato para dos)

– China Zorrilla (Letras de Sugar)

– Marcelo Lombardero, Jorge Fondebrider, Guillermo Fernández (Crimen pasional)

– Marcelo Kotliar (El pacto)

NOMINADOS A MEJOR MÚSICA ORIGINAL

– Santiago Rosso (Lord)

– Astor Piazzolla (Crimen pasional)

– Belén Pasqualini (Christiane)

– Gustavo Michalik (Cautiva)

NOMINADOS A MEJORES ARREGLOS MUSICALES

– Ernesto Salguero (Bossi Master Show)

– Leonardo Sánchez / Cristian Zárate (Crimen pasional)

– Diego Penelas (Todas las canciones de amor)

– Matías Chapiro (Amado mío)

– The Funamviolistas

NOMINADOS A MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

– Carlos Casella (Cinelandia)

– Guillermo Fernández (Crimen pasional)

– Juan Rodó (Jekyll & Hyde)

– Roberto Peloni (The Rocky Horror Show)

– Mariano Zito (Don´t stop me now)

– Juan Darthés (Lo prohibido)

NOMINADAS A MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

– Melania Lenoir (Jekyll & Hyde)

– Marilú Marini (Todas las canciones de amor)

– Alejandra Radano (Cinelandia)

– Karina K (Mamapunk)

– Griselda Siciliani (Sugar)

NOMINADOS A MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

– Julián Pucheta (Cuatro barrios)

– Martín Bossi (Bossi Master Show)

– Matías Hilaire (Voxpop y la fórmula del amor)

– Esteban Masturini (Amado mío)

– Ignacio Pérez Cortés (Amado mío)

NOMINADAS A MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

– Geraldine Farhat (Cuatro barrios)

– Silvina Nieto (Quizás hoy)

– Florencia Benítez (Amado mío)

– Lucía Baya Casal (Mío! Martita y los Matorrales)

– Pepa Luna (Hermosos inconvenientes)

NOMINADOS A MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

– Rodrigo Pedreira (Sugar)

– Federico Coates (Rocky Horror Show)

– Marcos Montes (Cinelandia)

– Leo Trento (Sugar)

– Diego Bros (Lord)

NOMINADAS A MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

– Cynthia Manzi (Mamapunk)

– Fanny Bianco (Cinelandia)

– Maia Contreras (Don´t stop me now)

– Rosana Laudani (Lord)

– Sabrina Artaza (Luz Cenicienta)

NOMINADOS A MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN ENSAMBLE

– Pablo Juin (Sugar)

– Ezequiel Carrone (Sugar)

– Manuco Firmani (Crimen pasional)

– Lucas Gentili (The Rocky Horror Show)

– Sacha Bercovich (Hombre viajando en taxi)

– Ariel Juin (Sugar)

NOMINADAS A MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN ENSAMBLE

– Pilar Muerza (Jekyll & Hyde)

– Julia Montiliengo (Sugar)

– Romina Cecchettini (Sugar)

– Florencia Viterbo (Sugar)

– Pilar Rodríguez Rey (Tiempo de sueño)

NOMINADOS A MEJORES ARREGLOS VOCALES

– Juan Serruya / Manuel Moreno (Voxpop y la fórmula del amor)

– Juan Pablo Ragonese (0800 Terapia)

– Gerardo Gardelín (Quizás hoy)

– Katie Viqueira (El pacto)

– Vicky Loescher (Don´t stop me now)

NOMINADOS A MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

– Susana Giménez / Gustavo Yankelevich (Sugar)

– Md+ / Jonathan Kassir / Dabope (Bossi Master Show)

– Juan Iacoponi (Asesinato para dos)

– Julieta Kalik / Santiago Zenobi Y Asoc. (Lord)

– Stage Company (Marco Polo)

NOMINADOS A REVELACIÓN MASCULINA

– Nicolás Cabré (Sugar)

– Alan Madanes (Up! La fórmula de la felicidad)

– Diego Ezequiel Ávalos (Dirección de El pacto)

– Manuel Pérez Erramouspe (El botella)

– Ignacio Monna (Todas las canciones de amor)

NOMINADAS A REVELACIÓN FEMENINA

– Florencia Segura (Crimen pasional)

– Mariel Vélez (Empleado cama adentro)

– Lila Horovitz (The Funamviolistas)

– Romina Sánchez (Los Magníficos Delgado)

– Sofía Rangone (The Rocky Horror Show)

NOMINADOS A MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

– Alfredo Miranda (Lord)

– Renata Schussheim (Sugar)

– Pablo Ramírez (Cinelandia)

– Javier Ponzio (The Rocky Horror Show)

NOMINADOS A MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL

– Alberto Negrín (Sugar)

– Jorge Ferrari (Lord)

–Tatiana Mladineo y Luli Peralta Bo (El pacto)

– René Diviú (Asesinato para dos)

NOMINADOS A MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

– Ariel Ponce (Bossi Master Show)

– Mariano Demaría (Sugar)

– Gonzalo González (El pacto)

– Gonzalo Córdova (Cinelandia)

NOMINADOS A MEJOR DISEÑO DE SONIDO

– Gastón Briski (Lord)

– Mariano Del Rosso (Hombre viajando en taxi)

– Eugenio Mellano Lanfranco (El pacto)

– Germán Brusella (Bossi Master Show)

NOMINADOS A MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

– Christiane (Belén Pasqualini)

– Concierto y desconcierto (Gipsy Bonafina)

– El regreso de Mario Cárdenas (Luis Longhi)

NOMINADOS A MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

– Gonzalo Castagnino (Asesinato para dos)

– Dennis Smith (Christiane)

– Ariel Gurevich (Las noches blancas)

– Norberto Vázquez Freijo (Cuatro barrios)

NOMINADOS A MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF

– Santiago Otero Ramos (Asesinato para dos)

– Pedro Velázquez (El pacto)

– Hernán Matorra (Asesinato para dos)

– Esteban Masturini (Las noches blancas)

– Leandro Bassano (El pacto)

– Mariano Taccagni (Brochero)

NOMINADAS A MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSICAL OFF

– Irene Almus (Espumas de Oriente)

– Lucía Madeo (Empleado cama adentro)

– Déborah Turza (Zeide Shike)

– Romina Groppo (Contraseña, El Musical)

– Jimena González (La Metamorfosis ¿quién serás al despertar?)

– Lucía Franco Esteinou (Cautiva)

NOMINADOS A MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE

– Elena Sapino / Vanesa Giordano (Bossi Master Show)

– Osmar Lima (Mamapunk)

– Santiago Castro (Rocky Horror Show)

– Adrián Llamosas (Tiempo de sueño)

NOMINADOS A MEJOR MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Mi Perro López

– Vivitos y Coleando 2

– Up! La fórmula de la felicidad

– Los Nonos

– El Botella

NOMINADOS A MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Gastón Cerana / Omar Calicchio (Mi Perro López)

– Alejandra Rubio (Up! La fórmula de la felicidad)

– Manuel González Gil (Vivitos y Coleando 2)

– Marcelo Albamonte (Yoyo, Las Aventuras de Martín)

– Héctor Presa (Los Nonos)

NOMINADOS A MEJOR LIBRO Y/O LETRAS EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Gastón Cerana (Mi Perro López)

– Alejandra Rubio (Up! La fórmula de la felicidad)

– Ismael Serrano / Jimena Ruiz Echazú (Oliverio y la tormenta)

– María José Colonna / Valeria Zlachevsky / Paula Sánchez / Mariano Baigorria (Hilito de un viaje)

NOMINADOS A MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Verónica Pecollo (Mi Perro López)

– Diego Bros (Yoyo, las aventuras de Martín)

– Doris Petroni (Vivitos y Coleando 2)

– Matías Napp (Up! La fórmula de la felicidad)

– Solange Santander / Magalí Petrone (Cucotel)

NOMINADOS A MEJOR MÚSICA EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Ismael Serrano (Oliverio y la tormenta)

– Carlos Gianni (Vivitos y Coleando 2)

– Gastón Cerana / Leonardo Stefoni (Mi Perro López)

– Jorge Soldera (El Botella)

– Marina Baigorria (Hilito de un viaje)

NOMINADAS A MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Laura Oliva (Vivitos y Coleando 2)

– Andrea Lovera (Mi Perro López)

– Luli Romano Lastra (Los Nonos)

– Sol Ajuria (Pipi, el niño perdido)

– Jimena Ruiz Echazú (Oliverio y la tormenta)

NOMINADOS A MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL INFANTIL/JUVENIL

– Julián Pucheta (Vivitos y coleando 2)

– Mariano Chiesa (Marco Polo)

– Omar Calicchio (Mi Perro López)

– Gustavo Monje (Mi Perro López)

– Enoc Girado (El Botella)

www.television.com.ar