La jefa Comunal, Fernanda Antonijevic, habló con BTI luego de conocerse el resultado del escrutinio en Baradero donde la lista de Cambiemos, encabezada por Rosana Fallet ganó con amplio margen las PASO 2017.

La intendente, destacó lo importante que es para su gestión saber que la gente está conforme, algo que uno puede percibir pero que se define en las urnas, dijo que hay buenas cosas por venir para la ciudad y felicitó a la lista que la representó y en octubre buscará sumar la mayor cantidad de concejales posible al HCD para mantener la mayoría.

“Sí la verdad que sentimos mucha emoción, porque para nosotros era importante más allá de las dificultades por las que hemos pasado y el trabajo que uno realiza, que a veces no se sabe- hasta que no llegas a las urnas- sí la gente está conforme o no, sí te sigue apoyando más allá de la disconformidad, creo que se trata mucho de eso”.

¿Esperabas un triunfo tan holgado?

“Sí la verdad que nos da un plafón de triunfo en esta primera etapa de las PASO en las que también había una cierta confusión, si la gente tenía que votar porque quería que gane en octubre que era lo que nosotros planteábamos, pero no sabíamos como iba a reaccionar la población o si jugarse porque vaya un candidato u otro y también es muy importante para Rosana que encabezaba la lista, que por primera vez se animó y se animó al lugar más difícil que es el de cabeza de serie y sentir tanto apoyo de la gente”.

¿Este aval de la comunidad es un espaldarazo a la gestión?

“Yo creo que hay muchas cosas por mejorar y por resolver en la municipalidad, pero también creo que la gente lo que hace con ese respaldo es apoyar ese esfuerzo que estamos haciendo permanentemente- la verdad que tuvimos un primer año de gestión muy difícil, muy complejo- y recién ahora estamos cosechando lo que venimos sembrando, así que yo digo lo mejor está por venir y creo que la gente está viendo eso que tenemos un buen futuro y que tenemos un equipo que quiere a la ciudad y que hace todo lo posible para sacarla adelante.”