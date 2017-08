Localidades bonaerenses en alerta por el aumento de casos de sífilis

Déficit del sistema sanitario, falencias en educación y el poco uso de métodos anticonceptivos, se indican como las principales causas. La enfermedad afecta mayoritariamente a jóvenes de entre 14 a 30 años.

Profesionales de la salud de las localidades bonaerenses de Balcarce y Mar del Plat, manifestaron su preocupación por el aumento de casos de sífilis, especialmente, en personas de entre 14 a 30 años.

La enfermedad, como el resto de las afecciones transmisión sexual, no suele ser conocida por los más jóvenes y, aun los que sí las han oído nombrar, creen que ya son cosas del pasado lejano.

Rebatiendo esta creencia, el último registro sanitario llevado a cabo en la ciudad balcarceña -al que accedió La Vanguardia-, menciona que allí se detectan, en promedio, tres casos de sífilis por semana, lo que representa 12 nuevos casos por mes, y un nuevo enfermo de sífilis cada dos días y medio.

En tanto, los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata explican que, de las diversas enfermedades que pueden transmitirse a través del acto sexual, la sífilis es, sin dudas, la que “lleva la delantera”. Y es precisamente la razón que enciende la alarma en los profesionales de la salud, a partir del gran número de tratamientos que debieron realizarse en estos 5 años.

El contagio se relaciona con conductas de riesgo y la falta de información. Los profesionales marplatenses nombran la falta de controles, las falencias en educación y el poco uso de métodos anticonceptivos y de otros cuidados, como las principales problemáticas que hoy se traducen en suba sostenida de estadísticas.

En sintonia, las fuentes sanitarias de Balcarce reconocen que muchas veces los casos se detectaron por casualidad, es decir, porque la persona enferma, pero con la sífilis en etapa asintomática, se enteró al donar sangre o al hacerse algún tipo de examen.

Cierto es que el incremento de esta enfermedad, no se da de forma aislada a lo que sucede con otras afecciones de transmisión sexual. A la sífilis, se suma blenorragia o purgación, verruga genital o HPV, Sida, clamidiasis, tricomoniasis, y sarna, entre otras.

Sífilis en embarazo

A estos informes, se suman otros registros que dan cuenta de otra arista del problema: la sífilis congénita que se transmite de la madre al niño durante el desarrollo fetal o al nacer.

El Sistema Informático Perinatal (SIP) dio a conocer en 2016 datos que muestran que algunas áreas del conurbano de la provincia de Buenos Aires concentran el mayor número de casos de sífilis congénita.

De 106.075 embarazadas relevadas, la prevalencia de sífilis fue de 2,2%. También, precisaron que de las embarazadas de menos de 20 semanas, el 2,6% tuvo pruebas treponémicas positivas y e17% de éstas mujeres no recibieron o no se conoce si recibieron tratamiento. Y en el 30% de los casos no se sabe o no realizó tratamiento a la pareja. (InfoGEI) Ga