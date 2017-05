Los despedidos de Atanor reclaman el subsidio de desempleo

Desde hace tiempo la Empresa Atanor S.A. empezó a hacer lo que quiso, dejó de importarle el lugar de residencia y la gente que trabajaba en la planta.

Frustró con falsas expectativas de expansión, desarrollo y más empleo, un emprendimiento turístico cinco estrellas que iba a realizarse en un predio lindero, uso a políticos, dirigentes y empleados para que ese importante inversión ya iniciada se fuera de la ciudad. Luego compró las tierras y las dejó abandonadas, las promesas solo fueron solo eso, y la historia siguió adelante hasta el 22 de febrero de 2017. Ese día, puso un papel en la puerta anunciando que finalizaba definitivamente las operaciones en Baradero y cerraba la planta porque se iba a dedicar a otra cosa y esto no le servía, 60 familias de manera directa se quedaron, literalmente, en la calle.

El gobierno, prefirió creer en el atractivo anuncio del CEO sobre los millones que invertiría en las otras fabricas radicadas en el país, una nueva promesa que suena bien, tan bien que sirvió para tapar la falta de respeto hacia toda una sociedad que los cobijó durante un siglo y a la que abandonaron de un día para el otro.

Los trabajadores recurrieron al gremio que por mas movilizaciones y reuniones que llevó a cabo con las autoridades provinciales y nacionales, no obtuvo ninguna respuesta, hasta les quedó la sensación de que en los Ministerios de Trabajo se los atendía mejor a los que cerraron la fabrica, que a ellos.

El tiempo pasó, las indemnizaciones fueron depositadas y la empresa solo dejó como vinculo una profesional local, contratada para las liquidaciones y que carece de información.

El estado municipal, prometió gestionar un programa llamado “PTP” (Proceso de Transformación Productiva). El mismo es un programa que, entre otras cosas, incluye el pago de un salario durante 6 meses, y una serie de facilidades para que otras empresas puedan tomar a estas personas, tanto en términos de disminución del costo laboral como facilidades de préstamos.

A tres meses desde el día del cierre de la fábrica, un grupo de 30 ex empleados al no saber nada sobre las gestiones a realizar para ingresar PTP, solicitaron audiencia con la Jefa Comunal, la que les dijo que le den unos días que ella estaba gestionando el programa para los despedidos de Atanor como ocurrió con los de Ingredion y si era necesario se iba a encadenar frente al ministerio. Al pasar una semana sin respuestas, en la mañana del martes 23 volvieron al municipio y esta vez fueron atendidos por el Director de la Producción, Flavio Vacirca quien les dijo que era casi imposible que se los incluya en este promocionado pero fantasmagórico programa del gobierno, los motivos eran poco claros y burocráticos, alejados, como siempre, de la realidad del sin trabajo. Cabe agregar que estos vecinos tampoco recibieron el subsidio por desempleo.

Desilusionados, desprotegidos y desesperanzados se retiraron de las oficinas.

Patricio Chena, uno de los tantos ex trabajadores de Atanor, habló con BTI sobre la situación que están viviendo;

¿Ustedes fueron a habar con la intendente por el programa para desempleados?

“Viendo que el plan este se había ofrecido varias veces y había quedado medio en la nada, el tema Atanor se había acabado en los medios, entonces tome el coraje de ir a pedirle una reunión a la Intendenta, el 15 de Mayo nos dio una a la 13 horas, donde nos explicó a varios de los trabajadores que estábamos- cerca de 30- sobre el plan- el famoso PTP-, de las reuniones que estaban teniendo y que ese mismos miércoles el 17 iban a tener una reunión en Buenos Aires y que me iba a llamar, porque yo le di mi teléfono, porque yo fui el caradura que fui al frente.

Nosotros fuimos hablar sobre el plan, si se lo podía obtener, si correspondía, si nos podía conseguir y dijo que tenía las reuniones pertinentes ese miércoles y también dijo que había tenido un problema que la empresa cuando se iba a registrar nos mando el telegrama y que eso era una contra y otras cosas que no era a lo que fuimos hablar nosotros. Esperamos su llamada, pero no me llamó”.

¿Entonces volvieron?

“Este lunes hable con los muchachos y decidimos ir nuevamente a verla, llame a la secretaria- justo la Intendenta hoy no estaba- entonces nos atendió el señor Vacirca que es el Director de la Producción, que había estado en la reunión del lunes 15, les fuimos a pedir una respuesta, porque por algunos comentarios ya sabíamos que este plan para los de Atanor no iba a salir. Vacirca nos dijo que era muy difícil que saliera el plan, que el problema es burocrático, nos dijo que estaba muy difícil y que la Intendenta estaba en Buenos Aires, en unas reuniones para por lo menos conseguir algunos de los beneficios que da el plan, excepto la plata para los despedidos.

Se le pidió por lo menos que apure un poco el trámite en ANSES donde tenemos parado el fondo de desempleo”.

¿Cómo te sentís con todo esto?

“A uno le queda la sensación de que no les interesa la gente, la verdad tendrían que conocer un poco más a la gente, nuestro reclamo no es por el fondo de desempleo que son $3000, sino por la Obra Social, nosotros los que somos jóvenes quizás podamos conseguir algún trabajo, pero pensamos en aquellos compañeros de más de 50 años con los cuales compartimos muchos años de nuestra vida.

El señor Vacirca se comprometió a sacarnos el fondo de desempleo común, el que nos corresponde, para que la gente lo pueda ir a tramitar lo más pronto posible.

A la gente que le va a costar reubicarse enseguida en el ámbito laboral, sobre todo los más grandes, y con el fondo al menos se aseguran la Obra Social por doce meses.



Que quede claro que no queremos plan, queremos trabajar, el plan lo fuimos a pedir más que nada para aquellos compañeros que sabemos es muy difícil que se puedan reinsertar en el plano laboral.

Cuando salimos de la reunión un muchacho que tiene unos 50 años me dice yo pensé que esto iba hacer más fácil, con el problema que tenemos, la Intendenta se iba a sumar un punto y él muchacho agacho la cabeza y se fue triste, como nos fuimos la gran mayoría, pero nos va a durar poco y nada porque lamentablemente hay que salir a trabajar para poder mantener nuestras familias. Ya nada nos sorprende, hace dos o tres meses que venimos viendo la desidia que hay en el Ministerio de Trabajo y de la Producción.”